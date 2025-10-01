〈美股早盤〉政府停擺與小非農就業數據疲弱 美股全面開低

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-10-01 22:04

在美國政府午夜關門後，美股主要指數周三 (1 日) 全面開低。ADP 小非農報告顯示 9 月民間就業減少 3.2 萬人，降幅創下兩年半來最大，遠遜於預期。同時，市場也擔憂政府長期停擺將延後關鍵經濟數據發布，影響聯準會 10 月底的利率決策。

政府關門威脅經濟數據發布，市場擔憂影響Fed決策，美股開低、美債殖利率跌破4.1%。(圖:Reuters/TPG)

美國政府周三午夜關門，市場情緒轉趨謹慎，美股開盤走低，美元連跌四日，黃金則創下今年第 39 個歷史新高。周三公布的 ADP 就業數據顯示 9 月民間就業疲軟，推升聯準會 (Fed) 本月降息預期，美國 10 年期公債殖利率應聲下跌至 4.09%。

儘管市場充滿不確定性，部分投資人參考過往政府關門經驗，認為此類事件通常不會持續太久，對宏觀經濟影響有限。

但 Capital Economics 北美經濟學家 Thomas Ryan 在報告中指出，「這次關門的不同之處在於，非必要聯邦員工面臨永久裁員威脅，雖然這可能是政治語言且將面臨法律挑戰，但可能拖累公部門就業數據更久。」。

RSM US 首席經濟學家 Joe Brusuelas 則認為，政府關門對市場最大影響可能是美元進一步承壓，或影響 Fed 10 月利率決策。

他指出若關門延長至接近 2018-2019 年創紀錄時長，將衝擊 Fed 月底政策決定，進而影響全球資金流動、利率和匯率，並警告川普威脅大規模永久解僱聯邦員工可能導致美元進一步貶值，推動資金流入歐元和日圓。

花旗集團 (C-US) 美國股票交易策略主管 Stuart Kaiser 認為，關門目前不太會傷害股市。「要真正影響股市，關門需要持續一段時間，需要看到相當大規模的裁員，或債市發生某些狀況波及股市。」

截至台北時間周三（1 日）21 時許：

焦點個股：

耐吉 (NKE-US) 早盤股價上漲 3.01%，至每股 71.83 美元

運動用品大廠 NIKE 周三大幅調整產品線並提高售價，這是新管理層為帶領公司走出多年低谷的首批重大舉措。

輝瑞 (PFE-US) 早盤股價上漲 2.69%，至每股 26.17 美元

輝瑞周二宣布持續投資美國，並將部分藥品降價最高達 85%，以換得美國總統川普三年期的關稅豁免，預期其他大型藥廠也將跟進。醫療補助患者還可以透過名為 TrumpRX.gov 的網站，以其他已開發國家提供的最低價格購買輝瑞產品。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 1.02%，至每股 184.67 美元

輝達周二成為有史以來第一家市值達到 4.5 兆美元的公司。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月 ADP 新增就業人數報 - 3.2 萬人，預期 5.1 萬人，修正後前值 -3 千人

美國 9 月服務業 PMI 終值 52，前值 52

美國 9 月 ISM 非製造業指數報 49.1，預期 49，前值 48.7

華爾街分析：

Aberdeen 副首席經濟學家 Luke Bartholomew 指出，政府關門加劇對美國機構信譽、財政狀況和「功能失靈」的擔憂。他表示川普政府投入大量政治資本影響 Fed 令人震驚，「Fed 是全球資本市場的基石，長期期限溢價正面臨壓力」。不過他認為市場最終可能擺脫這波影響。