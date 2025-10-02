你與AI對話Meta都知道！12月起用於精準投放廣告

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-02 01:10

綜合外媒周三 (1 日) 報導，Meta(META-US)宣布從 12 月 16 日起，用戶與 Meta AI 助理的互動將影響廣告和內容推薦。用戶無法選擇退出此功能，但若不使用 Meta AI 則不受影響。

Meta宣布從12月16日起，用戶與Meta AI助理的互動將影響廣告和內容推薦。(圖:Shutterstock)

Meta 目前透過 Meta AI 數位助理為用戶提供生成式 AI 功能，該助理整合在 Facebook、Instagram、WhatsApp 和 Messenger 等應用程式中，也提供獨立應用程式和網站版本。Meta AI 目前月活躍用戶已超過 10 億。

用戶可像使用 OpenAI 的 ChatGPT 一樣與 Meta AI 互動，詢問路線或根據提示生成圖像。祖克柏 (Mark Zuckerberg) 在今年股東大會表示，今年重點是「深化體驗，讓 Meta AI 成為領先的個人 AI，重點在個人化、語音對話和娛樂」。

敏感話題不會用於廣告

Meta 隱私與資料政策經理 Christy Harris 表示，用戶與 Meta AI 的互動，無論語音或文字，都會加入現有的按讚、追蹤等資料，用於塑造內容和廣告推薦。例如，與 Meta AI 討論登山的用戶，稍後可能被推薦登山社團、朋友的步道動態或登山鞋廣告。

不過 Meta 表示，當用戶與 Meta AI 討論宗教觀點、性取向、政治觀點、健康、種族或族裔等敏感話題時，不會使用這些話題投放廣告。

「用戶的互動只是另一項輸入資料，用於個人化動態和廣告，」Harris 說，「我們仍在開發首批使用這些資料的產品。」

用戶無法選擇退出

此外，用戶配戴雷朋 Meta 智慧眼鏡與 Meta AI 助理的語音互動，也會影響推薦引擎。

用戶無法選擇退出此功能，但更新僅適用於使用 Meta AI 的用戶。推薦更新將從 12 月 16 日起在多數地區推出並逐步擴展，但不包括英國、歐盟和南韓。