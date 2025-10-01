加速整合半導體學術服務平台 劉建男接國研院半導體中心主任
鉅亨網記者黃皓宸 台北
國科會轄下國家實驗研究院今 (1) 日舉辦台灣半導體研究中心主任交接，由陽明交大電機工程學系教授劉建男接任。劉建男表示，未來國研院將建立國際領先的開放式半導體學術服務平台，加速台灣在異質整合、化合物半導體、矽光子 (CPO)、AI 晶片等領域創新突破。
國研院院長蔡宏營也感謝前主任侯拓宏，過去 3 年的努力付出，並期望劉建男在侯拓宏奠定的「製造領域－原子級試驗線建置」及「設計領域－晶片設計核心骨幹升級」之基礎上，繼續推動「晶片驅動台灣產業創新方案」，強化國家級半導體人才庫建構，並落實國科會「強化半導體創新生態系」之政策目標。
國研院表示，劉建男研究專長為類比電路自動化設計、類比 / 混合訊號設計的建模與模擬、系統單晶片設計之功能性驗證，曾獲得台灣積體電路設計學會傑出年輕學者獎，並多次獲得中央大學及陽明交大的教學傑出及優良導師獎，現為 IEEE 及 ACM 的資深會員，研究及教學表現優異。
劉建男接任後表示，面對全球半導體競合態勢，半導體中心將在國研院「追求全球頂尖、開創在地價值」的核心價值與願景基礎上，建立國際領先的開放式半導體學術服務平台。
同時將擴大「半導體實作訓練」規模。也增加碩博士論文研究培訓量能，並打造以台灣為核心之國際學研生態系，以強化我國在下世代半導體技術之國際話語權，以迎接後摩爾時代的技術挑戰。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇