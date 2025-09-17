國科會加碼5億元助力矽光子國家隊 吳誠文：打造台灣AI優勢基礎

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-17 18:41

隨著 AI 應用加速，推升資料中心對高速傳輸與低能耗的需求，市場預計全球矽光子 (CPO) 市場預估 2030 年將突破千億美元。國科會主委吳誠文今 (17) 日宣布，國科會將於明 (2026) 年預算加碼編列 5 億元助發展，攜手「SEMI 矽光子產業聯盟」如聯發科 (2454-TW) 等逾 150 家廠商，全面提升台灣在矽光子領域的競爭力，為 AI 時代奠定堅實基礎。

國科會主委吳誠文(中)。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

國科會今日召開第 17 次委員會議，由經濟部提報「矽光子研發成果與未來規劃」，報告國內發展矽光子策略、現況及展望。

吳誠文表示，台灣雖具半導體優勢，但在光晶片設計、高速封裝、驗證環境與關鍵材料等環節仍存技術與產業缺口，難以支撐 AI 時代所需的高速光電整合。

為此，吳誠文指出，政府以推動 AI 新十大建設，經濟部也攜手國科會共推技術研發與人才培育、研發環境建置、供應鏈自主等三大方向，啟動 CPO 技術布局，盼整合法人與產業資源，攜手 SEMI 矽光子產業聯盟廠商，提升台灣矽光子競爭力。

經濟部產業技術司副司長周崇斌表示，經濟部自 2024 年除透過 A + 企業補助計畫與法人合作，已協助茂德、世界先進、聯發科、穩懋、上詮等台廠投入光晶片設計、雷射製程與高速電晶片開發外，亦推動學研團隊投入光運算、光通訊等技術研發，建置矽光子驗證實驗室，將可協助國內業者降低逾 60% 驗證成本與時間，並鼓勵業者投入材料與設備開發，補足研發缺口。

吳誠文強調，矽光子技術是高效能運算與高速通訊的關鍵基礎，能大幅提升資料處理速度與能源效率，已成 AI 新十大建設的一大重點，總統賴清德也多次強調其戰略重要性，未來各部會將持續協力推動 CPO 技術發展，加速建置世界級驗證平台，並強化材料與設備自主開發，共同打造台灣在 AI 時代的全球競爭優勢。