公路局：駕照管理分級三策略 明年分階段推17項改革

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-01 17:46

‌



新北三峽今 (2025) 年 5 月發生老翁駕車肇事造成 3 死 12 傷，為遏止車禍發生，交通部公路局今 (1) 日，舉行駕照管理 3 大項策略說明會，明 (2026) 年起分階段推動 17 項改革措施，包括汽、機車筆試取消是非題改為選擇題，新增未滿 18 歲無照駕駛再犯班，高齡換照則從 75 歲下修至 70 歲等因應策略。

駕照管理回訓制度。(圖:公路局提供)

公路局表示，本次針對整體駕照管理所完成的改革策略核心理念就是以人為本，希望透過初學考照、違規回訓及高齡分級關懷換照，讓駕駛人具備正確觀念與道德，養成主動停讓文化，並具備安全駕駛能力。

‌



根據公路局提供資訊，此次以三大面向改革駕照管理制度，包括加強考照鑑別度、強化違規行為回訓矯正及高齡換照分級關懷，總共研議 9 項方案，依方案特性，明年分階段推動 17 項改革措施，完備國內駕駛人管理及關懷制度，以幫助達成每年降低 7% 死亡人數的道安防制目標。

路局此次研議駕照管理如下:

考照制度: 汽、機車筆試題型皆改為選擇題型，未來亦會導入駕駛模擬器於汽機車駕駛訓練，實施機車道路駕駛訓練及考驗。

回訓制度：新增 3 項違規：「闖紅燈」、「無號誌路口未依路權行駛」、「行近未設行車管制號誌之行人穿越道、醫院及學校等未依規定減速」，一般駕駛人 1 年達 3 次者、營業大型車職業駕駛人 1 年達 2 次者，納入矯正講習對象，即時矯正錯誤駕駛觀念；針對重大違規再犯危害道路安全者，也新增「未滿 18 歲無照駕駛再犯班」。

高齡換照制度：將以關懷高齡者安全駕駛為目的，在年滿 70 歲後，在換照前由專業醫師評估體檢靈活機制、免費提供最新法規及安全教育課程，70 歲長者經過體格檢查合格後，即可換照使用到 75 歲；至於 75 歲則維持 3 年換照，但若有違規致肇事之長者，規劃自費至駕訓班完成實地訓練後才可換照。