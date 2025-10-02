英國衛報：台灣成俄羅斯石腦油全球最大買家

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-02 05:30

據英國《衛報》報導，台灣已經成為全球最大俄羅斯石腦油買家，自 2022 年 2 月以來進口價值數十億美元石腦油。

台灣成俄羅斯石腦油全球最大買家。（圖：Shutterstock）

芬蘭智庫「能源與清潔空氣研究中心」等組織周三（1 日）召開記者會，發布一份台灣購買俄羅斯石油產品的報告。這份報告顯示，今年上半年，台灣進口價值 13 億美元的俄羅斯石腦油，進口量較 2024 年上半年激增 44%，月均進口量幾乎是 2022 年平均水準的 6 倍。

石腦油是一種原油產品，用於製造半導體行業所需化學品，而半導體產業是台灣經濟的支柱。

該報告估計，2022 年 2 月以來，台灣進口約 680 萬噸俄羅斯石腦油，價值 49 億美元，等同俄羅斯石腦油出口總額 20%。

報告提到，台灣從俄羅斯採購的煤炭數量顯著減少，2025 年上半年的進口量較 2024 年同期銳減 67%。不過，台灣一些私營企業依然在購買俄羅斯煤炭，2025 年上半年的月均支出為 4,100 萬美元。

自從俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，台灣加入對莫斯科的國際制裁，同時管制高科技設備出口，以防遭俄羅斯軍方使用。