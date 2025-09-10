國科會參展SEMICON力推「晶創台灣方案」 盼晶片研發促成產業創新
鉅亨網記者黃皓宸 台北
為展現政府推動半導體政策成果，並深化國際合作與產業鏈結，國科會今 (10) 日以「晶創台灣方案」主題，參與 SEMICON Taiwan 2025，期透過展示，說明半導體領域上的前瞻布局與研發能量。國科會主委吳誠文表示，此次展區盼利用晶片研發說明，促成產業創新，鏈結台灣成為全球半導體的民主供應鏈夥伴。
吳誠文表示，「晶創台灣方案」為我國半導體政策的核心推動平台，自去 (2024) 年啟動以來，從關鍵技術突破、產業創新升級，到前瞻人才培育與國際鏈結，聚焦「優勢延續」、「應用創新」、「國際拓展」、「永續調適」四大策略主軸，強化台灣半導體產業鏈的全球競爭力與韌性。
晶創台灣推動辦公室執行長闕志達強調，此次「晶創台灣方案」展區聚焦三大核心內涵：一、政策架構與推動策略: 強化與產業界對話的共同語言; 二、階段成果與研發亮點: 以實例呈現方案下各推動計畫在先進製程、IC 設計服務、異質整合、關鍵設備建置等面向的成果; 三、國際合作與人才鏈結: 說明如何透過「IC Taiwan Grand Challenge」、「跨國科研合作計畫」等機制，導引國際新創與人才落地台灣。
國科會表示，展區亦設置互動式查詢與交流平台，供與會來賓可快速瀏覽各項政策內容及成果資料，將持續強化科技政策與產業需求之對接機制，推動研發成果落地應用，加速台灣產業升級轉型。
