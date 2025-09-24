國科會：三大科學園區上半年營收2.74兆元 南科年增近50%表現最佳

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-24 11:56

國科會今 (24) 日召開「國科會科學園區 2025 年上半年營運記者會」，說明三大科學園區於上半年營運狀況，受惠 AI 應用加速滲透，雲端服務與邊緣運算投資增長，半導體產業需求持續增長，3 大科學園區上半年營收 2.74 兆元、年增 26.74%，再創歷年同期新高。其中南科營收年增 48.78%，表現最佳。

國科會主委吳誠文。(圖:國科會提供)

國科會官員表示，主要受惠於台灣半導體產業完整的供應鏈優勢，以及在先進技術開發與產能方面持續投入研發及提高產能利用率。其中竹科貢獻 0.82 兆元，較 2024 年上半年成長 11.47%；中科 0.54 兆元、年增 8.14%；南科 1.38 兆元、年增 48.78%。

國科會指出，分析科學園區六大產業 2025 年上半年營業額，積體電路產業在持續受到企業級解決方案與 AI 終端設備需求帶動，營業額成長 34.33%；光電產業因在 AI 新產品需求推動及廠商具備垂直整合及研發的優勢，並受惠美國關稅帶來面板拉貨與不斷電系統銷售大幅成長、年增 7.25%；電腦及周邊產業因部分園區大廠基於全球營運策略的考量，將部分業務調整至其他區域，致營業額衰退 28.58%。

精密機械產業受惠於 AI 應用需求及全球半導體相關產業的熱絡，帶動精密機械設備需求增加及自動化系統持續成長，成長 32.91%；生物技術產業受惠醫療器材產業逐步開拓國際市場，加上新藥行銷策略優化與全球市占提升，帶動營收年增 12.38%；通訊產業因低軌衛星的發展雖增溫，惟受地緣政治影響，廠商因應韌性供應鏈需求，去 (2024) 年下半年移轉生產配置至東南亞，致營業額衰退 19.84%，另受惠 AI 熱潮推動雲端建設需求，產業在下半年狀況應可改善。

國科會強調，展望今年下半年，國際間匯率、關稅政策變化及 232 條款措施等，仍為園區主要挑戰，同時應密切關注 AI 產業變化動態，慎防市場修正時對出口動能及供應鏈穩定造成衝擊。