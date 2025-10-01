鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-01 21:10

據《路透》報導，南韓晶片製造商三星電子與 SK 海力士周三 (1 日) 宣布，雙方已簽署意向書，將為 OpenAI 的資料中心供應記憶體晶片。此舉象徵著南韓半導體雙雄正式加入這項備受矚目的 AI 基礎設施項目，以滿足其龐大的晶片需求。

憑藉近8成市占優勢 南韓記憶體雙雄攻入OpenAI「星際之門」供應鏈(圖:shutterstock)

這項合作是在 OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 與南韓總統李在明，以及三星電子和 SK 海力士的董事長在首爾總統府會面後宣布的。

美國總統川普在今年 1 月宣布了斥資 5000 億美元的「星際之門」龐大計畫，旨在確保美國在人工智慧領域的領導地位。這一計畫由 OpenAI 主導，合作夥伴包括軟銀 (SoftBank) 和甲骨文 (ORCL-US) 等科技巨擘。擴大晶片的供應能力是此計畫的核心目標之一，此前輝達 (NVDA-US) 已於上周宣布將對 OpenAI 投資高達 1000 億美元，並為其提供資料中心晶片。

根據南韓總統府的聲明，「星際之門」計畫預計每月需要高達 90 萬片晶圓，而 OpenAI 期望其中大部分能由三星和 SK 海力士供應。不過，目前具體的供應時程尚未確定。

南韓總統府表示，這項合作夥伴關係讓南韓晶片製造商在全球最大的 AI 基礎設施計畫中搶占了先機，為國內晶片產業提供了絕佳的成長機會。三星和 SK 海力士在全球動態隨機存取記憶體 (DRAM) 市場的市占率合計約 70%，在高頻寬記憶體 (HBM) 市場的市占率更高達近 80%。HBM 是一種先進的 DRAM 標準，透過垂直堆疊晶片來節省空間、降低功耗，能高效處理複雜 AI 應用產生的大量數據。