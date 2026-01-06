OpenAI：全球每天超過4,000萬人使用ChatGPT獲取健康訊息

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-06 05:30

據人工智慧（AI）公司 OpenAI 提供美國新聞網站《Axios》報告顯示，全球每天超過 4,000 萬人使用 ChatGPT 獲取健康訊息。

（圖：Shutterstock）

美國醫療體系素來以複雜難懂、訊息不透明，如今美國人正越來越依靠人工智慧工具來應對這一體系。

據《Axios》周一（5 日）報導，智慧工具 Knit 分析 ChatGPT 的匿名交互數據，並展開用戶調查，結果顯示，在應對醫療相關問題時，患者將 ChatGPT 視為可以信賴的幫手。

用戶借助 ChatGPT 的場景十分廣泛：解讀醫療賬單、識別超額收費、申訴保險拒賠；在就醫渠道受限的情況下，部分用戶甚至會用它進行自我診斷或自主管理健康事宜。

全球範圍內，所有 ChatGPT 對話中，超過 5% 的內容與醫療健康相關。

OpenAI 發現，用戶每周向 ChatGPT 提出的醫保相關咨詢高達 160 萬至 190 萬條，咨詢內容涵蓋醫保方案對比、賬單核對及其他保障相關問題。

在醫療資源匱乏的鄉村地區，用戶每周發送的醫療健康類相關訊息平均接近 60 萬條。10 次 ChatGPT 醫療對話中，有 7 次發生在常規門診時間之外。

患者可以將自身症狀、醫生給出的診療建議以及健康問題的相關背景訊息輸入 ChatGPT，工具會針對某些病症的嚴重程度給出預警提示。在無法及時就醫的情況下，這類提示能幫助患者判斷：是等待預約就診，還是立即前往急診。

OpenAI 在報告中指出：「若回答能夠結合患者的個性化訊息，例如醫保方案文件、臨床診療指導以及醫療服務平台數據，可靠性將顯著提升。」