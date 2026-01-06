search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

OpenAI：全球每天超過4,000萬人使用ChatGPT獲取健康訊息

鉅亨網編譯鍾詠翔

據人工智慧（AI）公司 OpenAI 提供美國新聞網站《Axios》報告顯示，全球每天超過 4,000 萬人使用 ChatGPT 獲取健康訊息。

cover image of news article
全球每天超過4,000萬人使用ChatGPT獲取健康訊息。（圖：Shutterstock）

美國醫療體系素來以複雜難懂、訊息不透明，如今美國人正越來越依靠人工智慧工具來應對這一體系。


據《Axios》周一（5 日）報導，智慧工具 Knit 分析 ChatGPT 的匿名交互數據，並展開用戶調查，結果顯示，在應對醫療相關問題時，患者將 ChatGPT 視為可以信賴的幫手。

用戶借助 ChatGPT 的場景十分廣泛：解讀醫療賬單、識別超額收費、申訴保險拒賠；在就醫渠道受限的情況下，部分用戶甚至會用它進行自我診斷或自主管理健康事宜。

全球範圍內，所有 ChatGPT 對話中，超過 5% 的內容與醫療健康相關。

OpenAI 發現，用戶每周向 ChatGPT 提出的醫保相關咨詢高達 160 萬至 190 萬條，咨詢內容涵蓋醫保方案對比、賬單核對及其他保障相關問題。

在醫療資源匱乏的鄉村地區，用戶每周發送的醫療健康類相關訊息平均接近 60 萬條。10 次 ChatGPT 醫療對話中，有 7 次發生在常規門診時間之外。

患者可以將自身症狀、醫生給出的診療建議以及健康問題的相關背景訊息輸入 ChatGPT，工具會針對某些病症的嚴重程度給出預警提示。在無法及時就醫的情況下，這類提示能幫助患者判斷：是等待預約就診，還是立即前往急診。

OpenAI 在報告中指出：「若回答能夠結合患者的個性化訊息，例如醫保方案文件、臨床診療指導以及醫療服務平台數據，可靠性將顯著提升。」

不過，需要注意的是，ChatGPT 給出的建議可能出錯，甚至具有潛在危險性，在心理健康相關對話中表現尤為突出。目前 OpenAI 正因相關事件面臨多起訴訟，部分原告稱，親友在使用這款工具後，出現自傷或自殺行為。


文章標籤

ChatGPTOpenAIAI健康

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty