鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-01 19:10

備受期待的比特幣「上漲十月 (Uptober)」行情在第一天便強勢開局。10 月 1 日，比特幣在龐大資金挹注下突破 11.6 萬美元的關鍵價位，24 小時內漲幅約 2%，一度觸及 116,600 美元高點。

十月開局氣勢如虹！比特幣在ETF資金挹注下飆破11.6萬美元(圖:shutterstock)

這波漲勢主要受到美國現貨比特幣 ETF 持續且龐大的資金流入所推動，同時也成功帶動以太幣及相關加密貨幣股票齊聲上漲。

本輪上漲的核心動力，顯然來自機構資金的湧入。根據 SoSoValue 的數據，美國現貨比特幣 ETF 在九月份總計吸引了高達 35.3 億美元的資金流入。其中，僅在 9 月 30 日單日，淨流入金額就達到 4.299 億美元，主要貢獻者包括貝萊德的 IBIT(流入 1.994 億美元) 與方舟投資的 ARKB(流入 1.057 億美元) 等基金。

分析師認為，這種積極的資金累積，加上礦工賣壓的減少，共同構成了一種「結構性牛市」的基礎。更有分析師樂觀預測，若這股需求能持續，比特幣價格在今年第四季度有望挑戰 18 萬美元。

比特幣的強勁表現，也對整體市場產生了積極的溢出效應。第二大加密貨幣以太幣同步上漲近 4%，交易價格達到 4,287 美元。

在美股盤前交易中，與加密貨幣相關的股票表現尤其亮眼：Strive (ASST-US) 股價飆漲 25%；被市場視為比特幣槓桿投資標的的 MicroStrategy (MSTR-US) 上漲超過 2%；而礦業公司 Bitfarms (BITF-US) 也上漲了 3%。

從技術分析角度來看，比特幣的日線圖，近期形成 50 日指數移動平均線向上穿越 200 日指數移線的「黃金交叉」，這通常被視為長期看漲的技術信號。分析師指出，比特幣目前正處於一個上升通道中，若動能得以維持，下一個目標可能將挑戰 12 萬美元的心理關口。