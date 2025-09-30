升息預期發酵！日本國債拍賣需求持續走疲 兩年期殖利率攀抵2008年新高
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電
日本 2 年期國債拍賣需求跌至 2009 年以來最低水平，凸顯市場對日本央行 (BOJ) 升息預期的強烈升溫。今 (30) 日數據顯示，本次拍賣投標倍數僅 2.81，遠低於 12 個月平均值 3.79，反映出市場參與熱情低迷。與此同時，2 年期日本國債殖利率今日上漲 1 個基點至 0.945%，創 2008 年以來新高。
三井住友日興證券高級利率策略師 Miki Den 分析指出，市場對 BOJ 下月升息預期升溫，加上季末投資者趨於謹慎，共同導致拍賣表現疲軟。
《彭博資訊》策略師 Mark Cranfield 表示，交易員正透過押注更高收益率對沖風險，若 2 年期日本國債殖利率突破 1% 關卡，短期殖利率曲線有望趨穩。
目前，市場焦點轉向周六 (10 月 4 日) 自民黨黨魁選舉，結果可能影響 BOJ 升息節奏。
根據隔夜指數掉期數據，10 月升息機率已達 67%。
與此同時，9 月 BOJ 會議紀要釋放鷹派訊號，九名委員中五人支持盡快恢復升息，顯示內部鷹派力量壯大。有兩名委員反對維持 0.5% 利率不變，提議升息至 0.75%，多位委員強調需警惕通膨壓力，認為「基於經濟狀況，也許已到考慮升息的時機」。有委員指出，日本實質利率在全球仍處低位，且美國關稅等外部風險消退後，政策調整空間顯現。
BOJ 鴿派成員野口旭周一 (29 日) 公開表示，升息必要性「比以往更迫切」，進一步強化市場對短期行動的預期。
不過，也有委員呼籲謹慎，主張待「更多硬數據」驗證內需韌性後再行動。
受此影響，市場定價 10 月 29-30 日政策會議升息機率約 60%。投資人正密切關注周三 (10 月 1 日) 將發布的企業動向季度調查，以及 BOJ 總裁植田和男周五 (10 月 3 日) 的講話，以捕捉政策路徑線索。
此外，10 年期日本國債拍賣會將在周四 (10 月 2 日) 舉行，恐將再受升息預期擾動。
從國債拍賣遇冷到 BOJ 內部分歧，日本貨幣政策正站在關鍵轉捩點。若 BOJ 下月啟動升息，將是自今年 1 月以來的首次調整，標誌著「後寬鬆時代」的實質推進；反之，若經濟數據不如預期，政策轉向恐再添變數。
