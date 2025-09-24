鉅亨網新聞中心 2025-09-24 12:17

美國總統川普於 9 月 16 日正式簽署貿易協議，將日本汽車進口關稅從 27.5% 下調至 15%，但對於美國市場銷量佔比極高的馬自達、速霸陸、三菱汽車「小而美」的日本車企而言，15% 的關稅仍構成巨大壓力，其獲利空間恐被大幅壓縮，生存面臨嚴峻挑戰。

15%關稅是輕傷？日本「小而美」車企仍痛到內傷。(圖:shutterstock)

對這些被稱為「小而美」的日本車企而言，美國是其全球最主要的單一市場。以馬自達為例，2024 年在美國銷量達 42.4 萬輛，佔其全球總銷量近三成，主要熱銷車款包括 CX-5、CX-30 等。速霸陸在美國的銷量更佔其全球總銷量的七成，其中一半仰賴從日本進口，其全時四驅系統尤其受美國消費者青睞。三菱汽車在美銷量亦創下 2019 年以來最佳紀錄，約 11 萬輛，並積極計劃在當地推出混動車型以擴大市場。

這些小型車企之所以在美國市場表現亮眼，主要得益於其高性價比。在通膨壓力下，美國消費者傾向購買經濟實惠的小型車款，而馬自達、斯巴魯和三菱的車型定價親民，正好迎合了這一市場趨勢。

缺乏在地化產能 抗風險能力弱

然而，與豐田、本田等在美國擁有高在地化生產率的巨頭相比，這些「小而美」車企的致命弱點在於其對進口的嚴重依賴。三菱汽車在美國甚至沒有任何產能，所有車輛均從日本進口。速霸陸在美銷售的汽車中，仍有一半來自進口。這種生產模式使得它們對關稅變動的衝擊尤其敏感。

關稅上漲的影響已然顯現。據調查，自關稅加徵以來，三菱汽車是漲價幅度最大的車企之一，平均每輛車漲價高達 2,403 美元。速霸陸的漲價幅度也位居第三，每輛車上漲 824 美元。這些漲價勢必會影響其在價格上建立的市場優勢。

受關稅衝擊，這些小型車企的營收預期大幅下調。馬自達預計 2025 財年淨利潤將銳減 82.5%，營業利潤暴跌 73.1%，並預計將產生高達 2,333 億日元的關稅成本。斯巴魯和三菱汽車的獲利預期也面臨腰斬，關稅成本預計為數百億日元。

為了應對困境，這些車企正在積極調整策略：

削減成本與強化合作： 各公司都在大力推動成本削減，並加強與盟友的合作，例如三菱汽車正考慮利用聯盟夥伴日產在美的閒置產能。

調整產品線與提高在地產能： 馬自達將資源集中於在美生產的高利潤車型，並可能擴大與豐田合資的工廠產能。速霸陸計劃將部分車款生產逐步轉移至其美國工廠，以降低進口依賴。