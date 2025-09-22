鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-09-22 13:22

股神巴菲特再出手！波克夏海瑟威增持三井物產股份至10%以上 持續看好日本商社（圖：Shutterstock）

三井物產周一 (22 日) 發出聲明說，波克夏海瑟威以投票權計算的持股比例已突破 10% 關鍵門檻，並釋放出可能繼續增持的訊號。

這項投資決策延續巴菲特對日本貿易產業的長期看好。早在 2020 年，巴菲特就首次披露對日本五大商社 (包括三井物產、三菱商事等) 的策略性投資。這些業務橫跨液化天然氣(LNG)、食品加工到資源開發的綜合性企業，憑藉多元化的經營模式有效抵禦了大宗商品價格波動風險，股價表現持續優於日本東證指數(TOPIX)。

值得注意的是，波克夏海瑟威最初打算將持股比例控制在 10% 以下，但在獲得日本商社管理層「適度」放寬上限的配合後，該公司在三菱商事的持股比例也已經突破 10% 重要關口。

分析師指出，巴菲特持續加碼日本貿易商社，不僅是對這些企業穩健經營和股東回報政策的認可，也反映出這位投資大師對日本市場長期價值的策略判斷。