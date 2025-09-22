股神巴菲特再出手！波克夏海瑟威增持三井物產股份至10%以上 持續看好日本商社
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電
「股神」巴菲特再度加碼日本市場，旗下波克夏海瑟威 (BRK.A-US) 公司透過持續增持股份，已成為日本最大綜合貿易商社之一三井物產的重要股東。
三井物產周一 (22 日) 發出聲明說，波克夏海瑟威以投票權計算的持股比例已突破 10% 關鍵門檻，並釋放出可能繼續增持的訊號。
這項投資決策延續巴菲特對日本貿易產業的長期看好。早在 2020 年，巴菲特就首次披露對日本五大商社 (包括三井物產、三菱商事等) 的策略性投資。這些業務橫跨液化天然氣(LNG)、食品加工到資源開發的綜合性企業，憑藉多元化的經營模式有效抵禦了大宗商品價格波動風險，股價表現持續優於日本東證指數(TOPIX)。
值得注意的是，波克夏海瑟威最初打算將持股比例控制在 10% 以下，但在獲得日本商社管理層「適度」放寬上限的配合後，該公司在三菱商事的持股比例也已經突破 10% 重要關口。
分析師指出，巴菲特持續加碼日本貿易商社，不僅是對這些企業穩健經營和股東回報政策的認可，也反映出這位投資大師對日本市場長期價值的策略判斷。
在當前全球經濟不確定性加劇的背景下，這些兼具抗風險能力和穩定現金流的綜合貿易企業，正成為國際資本尋求避險與增值的重要標的。波克夏海瑟威的持續增持，可能進一步提振國際投資者對日本商社類股的信心。
