日本央行 (BOJ) 總裁植田和男周一 (5 日) 明確釋放鷹派訊號稱，若經濟與通膨持續當前趨勢，將繼續升息以逐步退出超寬鬆政策。這一表態強化了日本貨幣政策的歷史性轉向。

在上月將政策利率上調至 0.75% 的 30 年新高後，日本正加速擺脫長期通縮陰影。

目前，日本通膨率連 4 年超過 2% 目標，但受日元疲軟及輸入成本壓力影響，實質利率仍深陷負值區間。

植田在銀行業遊說團體會議上強調，儘管面臨美國加徵關稅等外部風險，2025 年日本經濟將維持溫和復甦，薪資與物價可望同步上漲。這種「工資 - 物價良性循環」被 BOJ 視為結構性轉變，為持續加息提供依據。

但日本貨幣貶值成為雙刃劍，一方面推高進口成本加劇通膨，為升息提供理由，另一方面削弱日本國內購買力，恐抑制消費復甦。這一矛盾情形將在 BOJ1 月 22 日政策會議上重點討論，市場關注季度展望報告對通膨軌跡的研判。

日本財務大臣片山皋月周一也將升息定位為「經濟從通縮轉向增長型結構」的國家戰略。這種財政與貨幣政策的高度協同在日本近代史上實屬罕見，反映擺脫低成長陷阱的全民共識，但成功關鍵在於實際收入能否跟上通膨步伐，以及企業投資是否響應刺激政策退出。

鷹派預期推動日本 10 年期國債殖利率周一衝高至 2.133%，創 27 年新高，今 (6) 日在亞洲市場仍維持在 2.1% 高位。殖利率曲線陡峭化雖有利於長期受困於低利率的金融機構，但也暴露風險，因利率上升可能加重日本政府高債務負擔 (負債比率超 260%) 和老化社會的成本壓力。

植田周一演講凸顯 BOJ 的審慎堅定立場，在確認通膨可持續性前，將堅持數據驅動的漸進升息，但如何在恢復政策空間與維護金融穩定間精準平衡，仍是重大考驗。