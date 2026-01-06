鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-06 14:10

日本 10 年期公債拍賣順利進行，由於殖利率攀升至高點，吸引了許多尋求高收益的投資者。

日本10年期公債拍賣需求穩健 因高殖利率吸引買盤(圖:shutterstock)

本次拍賣的投標倍數達到 3.30，雖然低於前次的 3.59，但仍高於過去 12 個月的平均值 3.24。不過，拍賣結束後，日本公債期貨隨即收斂漲幅。

SMBC 日興證券資深利率策略師 Ataru Okumura 表示：「由於殖利率上升，此次拍賣結果尚可。然而，受日本央行中性利率不確定性的影響，市場對未來利率走高的預期依然存在，因此需求難以強勁到足以壓低殖利率。」

近期，日本政府公債殖利率已上漲至數十年來的最高水準附近，其中 10 年期公債殖利率，本周達到自 1999 年以來的最高點。殖利率走高主要受到兩項因素的影響：投資人正在權衡日本央行的升息路徑，以及首相高市早苗的支出計畫。

日本央行已在去年 12 月，將政策利率提高至 30 年來的高點，但總裁植田和男對於下次行動的時機並未提供明確指引。同時，日元疲軟加劇了市場對央行在遏制通膨方面可能落後於形勢的擔憂。大多數關注日本央行的人士預計下一次行動將在年中左右，但鑑於日元疲軟，也有人認為風險在於升息可能提前發生。

不過，根據隔夜指數交換 (OIS) 顯示，市場要到九月才會完全消化日本央行下一次升息的預期。