〈台股盤後〉台積電尾盤爆量遭摜壓 漲點縮至240點勉強站上10日線
鉅亨網記者吳承諦 台北
教師節連假後開市，台股今（30）日開高走高，台積電、記憶體、Ai 族群走強，以及 PCB 族群買氣回籠，指數漲逾 300 點，站上 10 日線，一度進逼 26000 點大關，不過台積電最後一盤爆出 1.32 萬張大量，股價從 1320 元摜壓至 1305 元作收，大盤指數漲點收斂至 240.22 點，以 25820.54 點作收，勉強站上 10 日線，成交量 4285.19 億元。
電子權值股漲多於跌，台積電 (2330-TW) 尾盤遭摜壓，僅小漲 5 元，收 1305 元；聯發科 (2454-TW) 上漲 5 元，漲約 0.5%，收 1315 元；智邦 (2345-TW) 漲約 6%，廣達 (2382-TW) 漲約 1%，鴻海 (2317-TW) 跌約 1%。
AI 族群部分，伺服器 ODM 類股，緯創 (3231-TW) 亮紅燈、緯穎 (6669-TW) 漲逾 8%，技嘉 (2376-TW) 漲約 2%；BBU 族群，光寶科 (2301-TW) 漲近 5%，台達電 (2309-TW) 漲約 1%。
記憶體報價話題持續發酵，相關類股走揚，力積電 (6770-TW) 漲停，華邦電 (2344-TW) 漲約 8%，南亞科 (2408-TW) 漲約 4%，旺宏 (2337-TW) 漲約 3%。
資金輪動至玻纖布及 PCB 概念股，金像電 (2368-TW) 漲逾 5%，金居 (8358-TW) 漲近 5%，台玻 (1802-TW)、富喬 (1815-TW) 均漲約 4%。
