〈台股盤後〉台積電尾盤爆量遭摜壓 漲點縮至240點勉強站上10日線

鉅亨網記者吳承諦 台北


教師節連假後開市，台股今（30）日開高走高，台積電、記憶體、Ai 族群走強，以及 PCB 族群買氣回籠，指數漲逾 300 點，站上 10 日線，一度進逼 26000 點大關，不過台積電最後一盤爆出 1.32 萬張大量，股價從 1320 元摜壓至 1305 元作收，大盤指數漲點收斂至 240.22 點，以 25820.54 點作收，勉強站上 10 日線，成交量 4285.19 億元。

cover image of news article
〈台股盤後〉台積電尾盤爆量遭摜壓 漲點縮至240點勉強站上10日線。(圖：shutterstock)

電子權值股漲多於跌，台積電 (2330-TW) 尾盤遭摜壓，僅小漲 5 元，收 1305 元；聯發科 (2454-TW) 上漲 5 元，漲約 0.5%，收 1315 元；智邦 (2345-TW) 漲約 6%，廣達 (2382-TW) 漲約 1%，鴻海 (2317-TW) 跌約 1%。


AI 族群部分，伺服器 ODM 類股，緯創 (3231-TW) 亮紅燈、緯穎 (6669-TW) 漲逾 8%，技嘉 (2376-TW) 漲約 2%；BBU 族群，光寶科 (2301-TW) 漲近 5%，台達電 (2309-TW) 漲約 1%。

記憶體報價話題持續發酵，相關類股走揚，力積電 (6770-TW) 漲停，華邦電 (2344-TW) 漲約 8%，南亞科 (2408-TW) 漲約 4%，旺宏 (2337-TW) 漲約 3%。

資金輪動至玻纖布及 PCB 概念股，金像電 (2368-TW) 漲逾 5%，金居 (8358-TW) 漲近 5%，台玻 (1802-TW)、富喬 (1815-TW) 均漲約 4%。

台積電伺服器記憶體PCB

相關行情

台股首頁我要存股
台積電1305+0.38%
力積電25.4+9.96%
台玻27.4+4.78%
金居232+4.98%
金像電435.5+5.58%
旺宏25.05+3.09%
南亞科73+2.82%
華邦電34.05+8.44%
光寶科172.5+5.50%
聯發科1315+0.38%
技嘉299+2.05%
緯穎3315+8.69%
緯創140.5+9.77%
鴻海216-1.59%
廣達290+1.75%
智邦1045+6.20%
富喬65.8+4.11%

#偏強機會股

偏強
力積電

90.91%

勝率

#波段上揚股

偏強
力積電

90.91%

勝率

#營收獲利增加

偏強
力積電

90.91%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
台玻

80%

勝率

#指標剛跌破

中強短弱
台積電

51.43%

勝率

