〈台股盤後〉台積電尾盤爆量遭摜壓 漲點縮至240點勉強站上10日線

教師節連假後開市，台股今（30）日開高走高，台積電、記憶體、Ai 族群走強，以及 PCB 族群買氣回籠，指數漲逾 300 點，站上 10 日線，一度進逼 26000 點大關，不過台積電最後一盤爆出 1.32 萬張大量，股價從 1320 元摜壓至 1305 元作收，大盤指數漲點收斂至 240.22 點，以 25820.54 點作收，勉強站上 10 日線，成交量 4285.19 億元。