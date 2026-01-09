鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-09 16:26

PCB 廠健鼎 (3044-TW) 今 (9) 日公布最新營收資訊，2025 年 12 月營收 63.53 億元，創歷年同期新高，月減 0.43%，年增 12.28%，2025 年營收 733.99 億元，創新高，年增 11.54%。

健鼎科技 2025 年第四季營收爲 189.79 億元，創歷史同期新高，季減 2.12%，年增 11.35%。

同時，健鼎第三季的營收以 193.89 億元改寫歷史新高，同時，在記憶體行情熱度高之下，相關記憶體模組板的營收更衝高至 48.47 億元，較第二季的 38.31 億元大增 26.52%，同時，在市況交易熱度，第四季的相關記憶體模組板營收仍顯旺盛。

健鼎 2025 年全年營收 733.99 億元，創新高，年增 11.54%，略優於法人推估的 730 億元，同時，推估全年每股純益上看 20 元。

健鼎 2025 年第三季營收及獲利同創新高，單季稅後純益 29.54 億元，創新高，季增 20.84%，年增 27%，單季每股純益 5.62 元；2025 年 1-3 季稅後純益爲 77.53 億元，以目前股本 52.56 億元計，每股稅後盈餘 14.75 元，也創同期新高。