鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-09 18:12

台股今 (9) 日高低震盪逾 500 點，終場跌 71.59 點或 0.24%，以 30288.96 點作收，雖然守住 3 萬關卡，但仍丟失 5 日線，成交量 6763.08 億元。台股本周站上 3 萬點關卡，外資本周卻賣超 418.68 億元，而台積電今日再度遭外資減碼逾 1 萬張，連 6 空。

外資在3萬點打退堂鼓？單周賣超418億元 6天減碼台積電近6萬張。(圖：shutterstock)

觀察三大法人今天籌碼動向，土洋持續聯手賣超，外資賣超 68.78 億元，投信賣超 48.79 億元，投信則獨站買方，買超 19.48 億元，三大法人合計賣超 98.08 億元。另外，雖本周台股強漲 939.15 點，周線連 3 紅，但以本周三大法人籌碼動向來看，外資本周大舉砍出 418.68 億元，三大法人本周合計賣超 446.86 億元。

外資今天也再度減碼台積電，賣超台積電 1 萬張，台積電近 6 個交易日以來，已遭外資賣超 5.9 萬張。其他個股方面，外資今天賣超友達 1.9 萬張，中鋼 1.8 萬張，南亞 1.8 萬張，元晶 7764 張，緯創 7422 張，漢翔 7124 張，凱基金 6959 張，仁寶 6864 張，華新 6310 張。

外資今天最偏愛可寧衛 *，買超 4.6 萬張，也加碼聯電 3.8 萬張，旺宏 2.4 萬張，廣達 2.3 萬張，康舒 2.2 萬張，力積電 1.9 萬張，群創 1 萬張，華通 9422 張，台塑 8391 張，定穎投控 8369 張。

至於投信賣超部分，投信今天賣超中信金 5929 張，國泰金 3457 張，緯創 3380 張，統一 3217 張，富邦金 3070 張。另外，也同步減碼長榮航、台新新光金、仁寶、正新以及大同。