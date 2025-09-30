〈台股開盤〉九月魔咒變靈藥 不畏「晶片五五分」再向2萬6發起挑戰
鉅亨網記者黃皓宸 台北
台股今 (30) 日 一掃上周五頹勢，跟隨美股腳步大漲，早盤在權值股、記憶體、金融族群領軍下，一度大漲 395 點，盤中最高攻上 25,975 點，成功站回 10 日線，儘管有美國提出「台美晶片產能五五分」的消息衝擊，但台積電早盤仍維持小漲，扮演穩盤助攻的角色，今日同時收月線及季線可望拉出長線
美國商務部長盧特尼克 27 日表示，已向台灣提出美台在半導體產能上達到 50:50 的構想，並強調美國本土晶片充足，才能保護台灣，回應台灣對失去「矽盾」的不安及疑慮。
權值股部分，台積電 (2330-TW) 漲 1.15%，上漲 15 元，扮演穩盤角色，來到 1,315 元；台達電 (2308 -TW) 受惠 AI 帶動能源利多急速升溫，開高走高盤中一度漲 4.6%；鴻海 (2317-TW) 漲 1.13%；高價股智邦 (2345-TW) 受惠網通需求強勁，早盤股價強勢表態，漲逾 7%、攻上千金股大關; 緯創 (2330-TW) 受惠 AI 伺服器再掀多頭題材，開盤隨即拉上漲停板。
盤面上，近期受美光 (Micron) 突然宣布暫停所有產品報價後，被視為供需趨於緊張，DRAM 成為市場關注焦點，點燃全球記憶體族群強勁漲勢，今日包括威剛 (3260-TW) 漲 8%，十銓 (4967-TW)、宜鼎 (5289-TW) 漲 5%，商丞 (8277-TW) 漲停板，宇瞻 (8271-TW) 漲 4.6%。
電線電纜類股近期則因國際銅價強勢上攻，市場熱度明顯升溫，包括美時 (1795-TW) 漲逾 6%，華新 (1605-TW) 一度開盤漲逾半根停板，榮星 (1617-TW) 漲 3.8%，華榮 (1608-TW) 漲 2.3%，第一銅 (2009-TW) 漲 2%。
法人表示，近期台股類股輪動快速，資金主要仍聚焦在具 AI 概念之相關族群，強勢族群輪動加快，建議操作先留意有基本面的族群，包括記憶體、CoWoS 供應鏈、軍工股、記憶體、網通廠、PCB 股。
法人指出，台股買盤依舊偏好 AI 與電子族群，隨著 10 月密集法說會登場，加上美股財報陸續公布，投資人將關注企業第 3 季獲利表現、第 4 季營運展望，若數據與展望持續優於預期，大盤有望持續向上續攻。
