2025-09-30

台股今 (30) 日 一掃上周五頹勢，跟隨美股腳步大漲，早盤在權值股、記憶體、金融族群領軍下，一度大漲 395 點，盤中最高攻上 25,975 點，成功站回 10 日線，儘管有美國提出「台美晶片產能五五分」的消息衝擊，但台積電早盤仍維持小漲，扮演穩盤助攻的角色，今日同時收月線及季線可望拉出長線

〈台股開盤〉九月魔咒變靈藥 不畏「晶片五五分」再向2萬6發起挑戰 。(鉅亨網資料照)

美國商務部長盧特尼克 27 日表示，已向台灣提出美台在半導體產能上達到 50:50 的構想，並強調美國本土晶片充足，才能保護台灣，回應台灣對失去「矽盾」的不安及疑慮。

權值股部分，台積電 (2330-TW) 漲 1.15%，上漲 15 元，扮演穩盤角色，來到 1,315 元；台達電 (2308 -TW) 受惠 AI 帶動能源利多急速升溫，開高走高盤中一度漲 4.6%；鴻海 (2317-TW) 漲 1.13%；高價股智邦 (2345-TW) 受惠網通需求強勁，早盤股價強勢表態，漲逾 7%、攻上千金股大關; 緯創 (2330-TW) 受惠 AI 伺服器再掀多頭題材，開盤隨即拉上漲停板。

法人表示，近期台股類股輪動快速，資金主要仍聚焦在具 AI 概念之相關族群，強勢族群輪動加快，建議操作先留意有基本面的族群，包括記憶體、CoWoS 供應鏈、軍工股、記憶體、網通廠、PCB 股。