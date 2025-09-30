興富發在新北積極推出兩大總銷逾300億元大量體個案

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-30 17:37

興富發 (2542-TW) 集團在新北市兩大總銷逾 300 億元的個案除新莊副都心「國家壹號廣場」商辦案外，推出新市鎮旗艦級造鎮案「興富發・新海城」案，插旗於中心商業區核心，其中第一期 C 棟 540 戶總銷估即達到 60 億元，代銷業者指出，去年 10 月推出以來已售出超過 6 成，淡江大橋預計明年 5 月的完工通車，也被視爲利多。

同時，由代銷業者估算，以淡水新海城 C 棟預售案中，每周來客數約 30 組，每周成交約 5 戶，目前 540 戶中只剩下 100 餘戶，而分析已購客戶中，約 6 成屬於自住型，4 成爲置產型客戶，同時，自住型客戶來自於淡水、板橋、新莊等地區，重要考量也在於淡水地區目前的房價並未如新北市其他地區的高度上揚走勢，

以新海城 C 棟預售案而言，含車位每戶總價 950 萬元 - 1500 萬元，規劃爲 21-35 坪格局，代銷業者指出，目前的的平均成交價每坪約 38.5 萬元至 39.5 萬元；同時，擁有 8177 坪基地的新海城爲目前淡水在線銷售最大基地面積的個案，全案在 2029 年第二季完工交屋。

