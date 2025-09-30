〈焦點股〉緯創AI伺服器展望正向迎Q4出貨高峰 股價漲停衝2年高
鉅亨網記者劉玟妤 台北
緯創 (3231-TW)AI 伺服器展望正向，需求持續攀升，且時序即將進到第四季，隨著 GB300 放量出貨，看好 AI 伺服器在第四季迎來出貨高峰，激勵緯創今 (30) 日價量齊揚，攻上漲停鎖住 140.5 元，股價寫 2 年新高。
緯創今天早盤以 135 元跳空開高，盤中攻上漲停鎖住 140.5 元，股價站上 2 年新高，且站穩所有均線，截至 11 點 30 分，排隊委買單超過 2 萬張，成交則爆量超過 10 萬張。此外，三大法人近日也大舉敲進緯創，上周合計買超 9.7 萬張。
緯創指出，第三季處於新舊產品轉換期，隨著 9 月新品陸續出貨，認為 9 月 AI 伺服器出貨動能將優於 8 月，且在新品持續出貨下，第四季將迎來 AI 伺服器出貨高峰。除出貨動能強勁，緯創受惠資料中心需求放大，伺服器營收比重已拉高至 7 成。
緯創 AI 伺服器訂單暢旺，能見度看至明年，法人看好，在 GB200 及 GB300 陸續放量出貨下，除 9 月營收可望成長，每股純益也有望連續 2 年創高。
今天除緯創股價表現亮眼，緯穎 (6669-TW) 也大漲逾半根停板，廣達 (2382-TW) 漲逾 2%，英業達 (2356-TW) 漲逾 1%，和碩 (4938-TW) 約漲 0.85%。不過先前股價強勢的仁寶 (2324-TW) 股價則持續修正，跌逾 2%。
- 卡位降息機會財，行家會這樣買…
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
#動能指標上漲股
#偏強機會股
#波段上揚股
#多頭均線上攻
#法人看好股
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告