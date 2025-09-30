〈焦點股〉緯創AI伺服器展望正向迎Q4出貨高峰 股價漲停衝2年高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-30 11:51

緯創 (3231-TW)AI 伺服器展望正向，需求持續攀升，且時序即將進到第四季，隨著 GB300 放量出貨，看好 AI 伺服器在第四季迎來出貨高峰，激勵緯創今 (30) 日價量齊揚，攻上漲停鎖住 140.5 元，股價寫 2 年新高。

緯創AI伺服器展望正向迎Q4出貨高峰，股價漲停衝2年高。(鉅亨網資料照)

緯創今天早盤以 135 元跳空開高，盤中攻上漲停鎖住 140.5 元，股價站上 2 年新高，且站穩所有均線，截至 11 點 30 分，排隊委買單超過 2 萬張，成交則爆量超過 10 萬張。此外，三大法人近日也大舉敲進緯創，上周合計買超 9.7 萬張。

緯創指出，第三季處於新舊產品轉換期，隨著 9 月新品陸續出貨，認為 9 月 AI 伺服器出貨動能將優於 8 月，且在新品持續出貨下，第四季將迎來 AI 伺服器出貨高峰。除出貨動能強勁，緯創受惠資料中心需求放大，伺服器營收比重已拉高至 7 成。