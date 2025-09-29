全球AI資本支出將破兆！貝萊德看好亞洲居AI半導體核心 台灣這3領域「超前」正吃香

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-29 11:20

AI 仍是 2025 年全球科技產業的主旋律， 貝萊德全球科技團隊主管兼董事總經理 Tony Kim 指出，AI 技術堆疊涵蓋基礎建設、智慧層與應用層，都正以空前速度擴張，企業與消費者需求快速升溫，科技股仍處多頭初升段，建議應全面布局，掌握長期爆發成長。他強調，台灣在晶圓代工、封裝測試與高階製程這三方面擁領先地位，可望續當 AI 浪潮中的重要受益者。

AI資本支出將破兆！貝萊德：亞洲是全球AI半導體核心 台灣在3領域「超前」正吃香。（圖: shutterstock)

擁有超過 30 年科技產業投資經驗的 Tony Kim 表示，AI 基礎建設正進入史上最大的資本支出週期，全球正掀起「AI 工廠」建設浪潮，涵蓋晶片、網路、儲存與電力等領域。主要企業在 2025 年預估將投入約 5,000 億美元 AI 資本支出，未來更可能突破 1 兆美元，占全球 GDP 約 0.5%，顯示此週期的規模與持久性。

Tony Kim 指出，關鍵投資主題包括加速運算與記憶體、高速網路與光學技術、電力基礎建設（含發電與輸電）、液態冷卻技術，以及供應模型的資料管線。隨著 AI 應用加速，企業預算正從「建模」轉向「推論」，支出重心從訓練轉向大規模運行，強調可靠性、速度與效率。

在全球供應鏈重組背景下，亞洲科技供應鏈仍具競爭優勢。Tony Kim 指出，台灣、韓國與日本在先進邏輯與記憶體製造、封裝技術、精密設備與材料方面具備結構性優勢，且累積數十年經驗，很難被複製。儘管供應鏈逐漸分化，亞洲仍是 AI 半導體大規模生產的核心，對全球 AI 週期的重要性不可或缺。

此外，亞洲成熟的產業生態系與製造能力，確保其在 AI 基礎建設與智慧層的產能供應中扮演關鍵角色。Tony Kim 認為，台灣在晶圓代工、封裝測試與高階製程方面的領先地位，將持續吸引全球資本與技術合作，成為 AI 資本支出浪潮中的重要受益者。

展望科技股後市，Tony Kim 認為 AI 發展將分三階段：第一階段為建設期，訓練導向資本支出奠定基礎；第二階段為使用期，推論需求上升，AI 融入企業流程、資安與消費者體驗；第三階段則是「實體化 AI」，AI 技術延伸至現實世界，應用於自駕車、機器人、智慧製造等領域。

很快的，AI 不再只是雲端模型的競賽，而是進入實際應用與商業化階段。Tony Kim 表示，企業開始將預算從模型訓練轉向推論運行，投資人應關注能從 AI 使用中獲利的軟體與服務公司，例如企業 AI 解決方案、資安平台、生成式 AI 應用等。

在資產配置方面，貝萊德目前主要布局美國市場，同時在亞洲與新興市場中選擇性投資，聚焦創新速度與製造優勢交會的領域。Tony Kim 表示，AI 是一場全球性的多年度超級週期，贏家不會侷限於某一地區或子產業，投資人應採取主動且靈活的選股策略，掌握 AI 主題中的長期成長股，避開受創企業。

Tony Kim 建議，投資人應在 AI 技術堆疊中保持均衡配置，不僅關注基礎建設，也要留意能從使用中獲利的軟體與服務公司。在非線性變革與「破壞式」創新的時代，唯有具備國際視野與產業洞察的主動選股，才能真正掌握 AI 浪潮下的結構性機會。