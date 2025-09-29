網通廠搶進無人機商機 智邦、耀登、合勤控跨界布局
鉅亨網記者吳承諦 台北
網通廠積極切入無人機市場，智邦科技獲經濟部核准無人機關鍵晶片及模組自主開發補助計畫, 總金額達 3.26 億元；耀登上周於台北國際航太暨國防工業展展示無人載具衛星通訊解決方案，規劃建置專屬測試場域，預估最快明年第二季或第三季完成；合勤控則推出無人機防禦系統等多樣產品。
智邦 (2345-TW) 將整合跨平台通訊技術，與本土供應鏈夥伴合作開發高效能無人載具控制器及長距離遙控器無線傳輸模組，將加強台灣在全球無人機產業競爭力，並響應行政院晶片驅動台灣產業創新方案。
智邦專注開發具備自動備援切換、低延遲通訊及抗干擾能力的飛控系統，減少對外國產品依賴。
耀登展出 QuadSAT 無人機搭配低軌衛星訊號模擬系統，以及 16×16 與 32×32 陣列天線，完整呈現從地面設備到空中測試的整合解決方案。該系統可在產品尚未獲 Starlink、OneWeb 等國際衛星營運商正式認證前，先行進行驗證與校準測試，包括空中傳輸、天線對準及訊號穩定性分析，有助縮短研發周期並降低產品驗證成本。
耀登 (3138-TW) 測試場域建置完成後，除可提供國內廠商進行低軌衛星設備測試外，電信業者也能利用此平台展開 4G、5G 與低軌通訊的整合測試與分析。
合勤控 (3704-TW) 近年打造軟體無線電機、無人機船載具專用資料鏈路無線電機、衛星通信模組、先進雷達系統及新型電戰偵蒐定向裝置等產品。軍用軟體無線電機從高頻、特高頻、超高頻到極高頻, 可安裝在軍用車輛、船艦、數位戰士及飛行載具上，除軍工市場更搶進海事航儀，目前服役中的抗干擾功能軟體無線電機超過兩萬套。
合勤控表示，政府近年加大國防預算，強化採購國產品，期待為本土國防軍工產業帶入新契機,，預估明年國防通訊、雷達、電子作戰、無人載具倒控及反制無人機等相關市場需求可望翻倍。
