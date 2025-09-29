鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-29 08:50

網通廠積極切入無人機市場，智邦科技獲經濟部核准無人機關鍵晶片及模組自主開發補助計畫, 總金額達 3.26 億元；耀登上周於台北國際航太暨國防工業展展示無人載具衛星通訊解決方案，規劃建置專屬測試場域，預估最快明年第二季或第三季完成；合勤控則推出無人機防禦系統等多樣產品。

網通廠搶進無人機商機 智邦、耀登、合勤控跨界布局。(圖：shutterstock)

智邦專注開發具備自動備援切換、低延遲通訊及抗干擾能力的飛控系統，減少對外國產品依賴。

耀登展出 QuadSAT 無人機搭配低軌衛星訊號模擬系統，以及 16×16 與 32×32 陣列天線，完整呈現從地面設備到空中測試的整合解決方案。該系統可在產品尚未獲 Starlink、OneWeb 等國際衛星營運商正式認證前，先行進行驗證與校準測試，包括空中傳輸、天線對準及訊號穩定性分析，有助縮短研發周期並降低產品驗證成本。