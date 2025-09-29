〈東京電玩展〉TGS2025落幕 4天26萬人進場 明年展期將首次延長至5天

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-09-29 14:05

‌



東京電玩展 2025 (TGS2025) 落幕，主辦單位日本電腦娛樂供應商協會 (CESA) 統計，為期四天的展會，總參觀人數達 26.31 萬人；CESA 也宣布，東 TGS2026 將於 2026 年 9 月 17 日至 21 日，將成為歷史上首次為期 5 天的展會。

TGS2025落幕 4天26萬人進場 明年展期將首次延長至5天。(鉅亨網記者彭昱文攝)

TGS 2025 於 9 月 25 日至 28 日於日本千葉的幕張展覽館舉行，今年以「Unlimited, Neverending Playground」為主題，吸引來自 47 個國家和地區的 1,136 家參展商，超越去年的紀錄，展出規模創歷史新高，

‌



而本屆展會商務交流也活躍，TGS 商務媒合系統共記錄了 3,591 場會談預約；另外，根據 CESA 統計，TGS 開展首二天的「商務日」，一共吸引 10.7 萬人進場，較去年同期大幅成長約 23%。

此次 TGS 2025 展示了來自家用主機、智慧型裝置、PC 與 VR 等多平台的大量新作遊戲。此外，展覽還涵蓋了各種相關產品、服務、解決方案與周邊商品，體現了遊戲產業日益擴展的領域。