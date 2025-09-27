〈熱門股〉貨櫃三雄連袂跌 內外資出貨小心淡季又來了
鉅亨網記者王莞甯 台北
貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 和萬海 (2615-TW) 本周股價連袂跌，跌幅在 5-9% 之間，外資和投信均同步站在賣方，陽明更面臨 5 字頭保衛戰，即將進入第四季傳統淡季，目前看來難以樂觀，先看歐洲線進入明年長約議約階段，航商將如何守住運價底線。
長榮一周來跌幅 5.5%、陽明跌 6.6%，而萬海也跌近 9%。
陽明表示，目前美中關稅尚未談妥，再加上地緣政治的不確定性，市場觀望氣氛重，第四季不容樂觀，不排除傳統淡季恐會更淡。
不過，陽明強調，長約運價一定要考量成本，不會簽賠錢的長約。
長榮的看法則相對中性，不至於太悲觀，長榮認為，實際上全球船舶供給仍吃緊、歐洲塞港問題也未變，且南美線和近洋線價量其實都不錯，期待中國十一長假後貨量逐步回升。
貨攬業者則提到，中國目前出貨量少，東南亞的貨量無法補上缺口，造成運價低迷，不過，大型船公司力拚 11 月調漲，以因應近期歐洲線開始談年度長約，整體第四季運價變化仍具相當的不確定性，有待觀察。
