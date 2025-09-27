〈熱門股〉貨櫃三雄連袂跌 內外資出貨小心淡季又來了

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-27 11:50

貨櫃三雄連袂跌 內外資出貨小心淡季又來了。(鉅亨網資料照)

長榮一周來跌幅 5.5%、陽明跌 6.6%，而萬海也跌近 9%。

陽明表示，目前美中關稅尚未談妥，再加上地緣政治的不確定性，市場觀望氣氛重，第四季不容樂觀，不排除傳統淡季恐會更淡。

不過，陽明強調，長約運價一定要考量成本，不會簽賠錢的長約。

長榮的看法則相對中性，不至於太悲觀，長榮認為，實際上全球船舶供給仍吃緊、歐洲塞港問題也未變，且南美線和近洋線價量其實都不錯，期待中國十一長假後貨量逐步回升。