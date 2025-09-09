貨櫃三雄8月合併營收年減幅在4成上下 等待十一長假前出貨潮

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-09 18:28

‌



貨櫃航商陸續公布 8 月營收，包括長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 和萬海 (2615-TW) 等單月營收年減幅均在 40% 上下，顯示海運市況旺季不旺，不過，陽明指出，中國十一節前出貨潮可望提振航運市場短期需求。

貨櫃三雄8月合併營收年減幅在4成上下。(鉅亨網資料照)

長榮 8 月合併營收 329.57 億元，月減 1.93%，年減 38.69%，累計前 8 月合併營收 2630.17 億元，年減 13.23%。

陽明 8 月合併營收 138.38 億元，月減 10.63%，年減 46.28%，累計前 8 月合併營收 1134.96 億元，年減 23.11%。

萬海 8 月合併營收 115.95 億元，月減 6.61%，年減 40.25%，累計前 8 月合併營收 959.53 億元，年減 8.87%。

陽明表示，隨著美國陸續與英國、日本、歐盟等主要經濟體達成貿易協議，且美中對等關稅暫緩 90 天至 11 月 10 日，緩解市場對全球供應鏈重塑與成本上升的憂慮。

由於美國聯邦上訴法院裁定美國總統川普所實施的對等關稅違法，但法院仍允許現行關稅措施暫時維持至 10 月 14 日，而川普政府已提起上訴，後續發展的不確定對整體貿易政策和供應鏈規劃的影響，需密切關注。

據海運諮詢機構 Drewry 預測，由於新造船運力持續交付且貨運需求疲軟，將導致運價持續承壓，不過，陽明認為，中國十一節前出貨潮可望提振航運市場短期需求。

萬海則說明，8 月貨量較上月成長，惟受市場波動影響，遠洋航線運價偏弱，使整體營收較上月減少。