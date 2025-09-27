鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-27 09:50

最低工資審議委員會周五 (26 日) 拍板定案，確定明年開始最低工資調漲 3.18%；聯發科周一 (22 日) 宣布推出新一代 5G 旗艦晶片天璣 9500，終端產品預計第四季上市；巨大周三 (24 日) 遭美國海關實施暫扣令，影響營收 4 至 5%，以下為本周大事回顧：

最低工資調漲3%、聯發科新晶片亮相、巨大遭美制裁，本周大事回顧。(圖：shutterstock)

〈明年最低工資漲〉連 10 漲！調幅 3.18% 資方強調是「經濟壓力下的艱難平衡」

歷經四個多小時的激烈討論，最低工資審議委員會於周五 (26 日) 拍板定案，確定自 2026 年起，最低工資月薪將由目前的 28590 元新台幣調升至 29500 元，時薪則由 190 元上調至 196 元，本次月薪調幅約為 3.18%，寫下我國基本薪資連續第十年調漲的紀錄。資方委員對此共識表達了「滿意」，但同時強調，這是在當前嚴峻的全球經濟和國內產業壓力下，各方勉強接受的「平衡點」。

〈聯發科新晶片亮相〉推新一代旗艦級晶片 天璣 9500 採 N3P 製程

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 周一 (22 日) 宣布推出新一代 5G 旗艦晶片天璣 9500，採用台積電 (2330-TW)(TSM-US)N3P 製程，整合最新全大核 CPU、GPU、NPU、ISP 等高算力處理器，大搶旗艦級手機商機，終端產品預計第四季上市，目前已確定搭載的機種包括 Vivo X300、OPPO Find X9 系列。

總經理暨營運長陳冠州表示，目前聯發科在全球智慧型手機市占率已達 40%，旗艦級晶片市占率則低於此數字，公司目標是持續推進高階市場，最終讓旗艦級晶片市占率也達到 40% 水準。

巨大遭美海關實施暫扣令 影響營收約 4%~5%

美國海關及邊境保護局 (CBP) 周三 (24 日) 宣布，基於可信資訊顯示自行車製造大廠巨大機械 (Giant)(9921-TW) 涉及「強迫勞動」，已對其在台灣生產的捷安特自行車及相關零組件發布暫扣令 (WRO)，並立即生效。隨後，巨大機械發布公告，確認已收到美國暫扣令通知，並估計對公司營收影響約在 4% 至 5% 之間。

經濟部、勞動部分別於 24 日深夜、25 日上午表示，高度重視美國海關暨邊境保護局 (CBP) 所公布資訊，內容顯示該局合理懷疑巨大機械工業股份有限公司 (簡稱巨大公司) 在台灣製造的自行車、相關零件及配件涉及強迫勞動，故對相關產品出口美國發布暫扣 (WRO)，並立即生效。

美時砸 199 億元收購 Alvogen US 100% 股權 躍居全球前 20 大專科製藥廠

製藥廠美時 (1795-TW) 周三 (24 日) 凌晨召開重訊記者會，宣布斥資 6.58 億美元 (約新台幣 199.33 億元)，收購 New Alvogen Group Holdings, Inc. 100% 股權，並持有 Alvogen US，成為全球前 20 大專科製藥廠。

