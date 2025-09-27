鉅亨網記者彭昱文 花蓮 2025-09-27 13:50

‌



台泥 (1101-TW) 花蓮和平廠的「台泥 DAKA 再生資源利用中心」(TCC DAKA RRRC) 今 (27) 日正式啟用，成為全台首座水泥窯高溫協同處理生活垃圾的示範場域，日處理量能可達 200 噸；此外，新地標「鸚鵡螺圖書館」也同步亮相。

台泥DAKA RRRC正式啟用強化廢棄物協同處理 鸚鵡螺新地標同步亮相。(鉅亨網記者彭昱文攝)

台泥董事長張安平表示，隨著全球對環境永續與減碳要求的提升，台泥不應只是生產水泥的企業，更要善用水泥窯的高溫技術來協助社會處理垃圾與各式廢棄物，減少碳排與污染，把傳統產業的基礎設施，轉化為解決社會與環境問題的工具，是水泥產業在新時代的重要價值。

‌



台泥在 2019 年以「水泥窯協同處理垃圾」參與民間自提 BOO 案，並進一步擴大協同處理服務，自 2021 年至今協助電力、營建、半導體等產業資源化逾 284 萬噸事業廢棄物。

而台泥 DAKA RRRC 自 2023 年 7 月到試運轉至 2025 年 8 月，已協助花蓮處理逾 8.2 萬噸生活垃圾；透過將垃圾轉化為水泥製程的替代燃料，和平水泥廠煤炭使用量減少 3%，同時減碳逾 4.3 萬噸，並避免約 4000 噸因掩埋產生的甲烷排放，大幅紓解垃圾囤積與環境壓力。

台泥表示，利用水泥窯具備「高溫度、高滯留時間、高擾流」特性，可使物料完全燃燒，無殘渣、無戴奧辛，搭配 DAKA RRRC 內的氣化爐，可以讓含有水分的垃圾先氣化再焚燒，更穩定地控制垃圾轉化成燃料的品質和熱值，且相較於一般的焚化爐，可以沒有殘留的飛灰跟底渣。

為建立信任並確保環境品質，台泥採取雙重監測機制，即時監測包括氮氧化物（NOx）、硫氧化物（SOx）等，除了在園區看板公告外，也同步連線花蓮縣環保局。至於戴奧辛、鉛等無法即時監測的物質，每季也主動請第三方公正單位進行檢測，試營運至今，戴奧辛排放量只有法規標準的十分之一。