汽車業對美國經濟發出警訊 二手車巨頭業績重挫凸顯多重困境

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-26 05:23

據《華爾街日報》周四 (25 日) 報導，美國汽車業正對經濟前景發出警訊。二手車零售巨頭 CarMax 銷售和獲利大跌，股價收盤暴跌 20%，加上次級車貸業者破產和消費者緊縮支出，凸顯汽車業面臨多重挑戰。

CarMax銷售和獲利大跌，股價暴跌25%，反映美國汽車業面臨多重挑戰。

美國最大二手車零售商 CarMax(CarMax)(KMX-US) 周四表示，最新一季銷售和獲利大幅下滑，該公司業績讓股價創下 52 周新低，收盤價為 45.60 美元。

CarMax 執行長 Bill Nash 在周四分析師電話會議中表示：「消費者已經承受壓力一段時間，存在一些焦慮。」他說，信用狀況較佳的消費者「似乎在觀望」。

次級車貸業者破產 零組件廠也遇困

次級車貸業者兼車商 Tricolor 本月稍早突然申請破產清算，原因是面臨政府調查和銀行合作夥伴的詐欺指控。這家總部位於達拉斯的公司向缺乏信用記錄或社會安全號碼的客戶提供汽車融資，經營 65 家經銷商。

此外，生產機油濾清器和雨刷等產品的主要汽車零件供應商 First Brands，也正準備申請破產保護。這家密西根州非上市公司，目前累積債務超過 60 億美元。

關稅和高利率雙重打擊

投資銀行 Stephens 分析師 Jeff Lick 在周四報告中表示，CarMax 的糟糕表現「有點令人震驚」，投資人將很難理解這些結果。

CarMax 在全國經營約 250 家經銷商，該公司表示業績受到影響，主要因為消費者擔心關稅問題，提前在今年上半年搶購，導致近期需求下滑。

該公司金融部門獲利同樣下滑，原因是 2022 年和 2023 年核准的車貸表現轉差，迫使公司增提呆帳準備金。為因應困境，CarMax 計劃削減 1.5 億美元營運費用。

電動車搶購潮掩蓋市場疲軟

值得注意的是，美國新車銷售仍相當強勁，因為消費者趁著 9 月底最高 7500 美元的稅收抵免到期前搶購電動車。但這種趨勢掩蓋了整體市場的疲軟。

研究公司 J.D. Power 周四預測，9 月電動車銷售預期年增 28%，但占市場大宗的純燃油車和油電混合車市場預期萎縮 2.5%。