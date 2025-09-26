3個月漲134%！立訊精密搶灘OpenAI、蘋果雙龍頭 市值破5千億人民幣仍算低估？
鉅亨網編譯陳韋廷
中國蘋果供應鏈龍頭立訊精密 (002475-CN) 周四 (25 日) 收盤跌逾 2%，結束連續多日漲勢，但周三 (24 日) 市值已攀升至 5000 億元(人民幣，下同)，創歷史新高。這一表現不僅一掃 4 月貿易戰期間市值跌破 2000 億元的陰霾，更折射出企業轉型升級與 AI 領域突破的雙重勝利。
從財務數據看，立訊精密今年上半年業績亮眼，營收年增 20.18% 至 1245.03 億元，淨利 66.44 億元，年增 23.13%，扣非淨利 65.21 億元，年增 25.08%，毛利率微升至 11.61%，經營性現金流 82.3 億元，成長 18%。
上述數據背後是消費電子、汽車電子、通信與數據中心三大業務的協同發力，消費電子仍為營收主力，收入 977.99 億元 (成長 14.32%)，汽車電子異軍突起，收入 86.58 億元 (暴增 82.07%)，憑藉特斯拉 Model Y 線束、奇瑞 E0X 平台整車 ODM 項目，預計今年第四季量產，年產能 30 萬輛），搶灘汽車智能化浪潮，通信與數據中心收入 110.98 億元 (增 48.65%)，800G 矽光模塊量產、224G 高速銅纜打破美國安費諾壟斷，熱管理業務更預計年營收利潤翻倍。
立訊的崛起，本質是中國製造業從代工向「AI + 精密製造」轉型的縮影。該公司早期以電腦連接器起家，通過併購切入蘋果供應鏈，如今已構建多元業務矩陣，而在 AI 賽道，其戰略佈局正從技術積累邁向商業爆發，今年上半年研發投入 45.94 億元 (佔營收 3.69%)，聚焦高速互聯、邊緣計算等 AI 基建領域，形成「銅、光、電、熱」一體化解決方案，支撐通信業務近 50% 增速。
更重要的是，立訊通過與 OpenAI、PIMIC 等國際巨頭的合作，搶佔下一代 AI 終端製造高地，與 OpenAI 簽署消費級 AI 設備協議，成為其首個中國硬體合作夥伴，將承接首款「上下文感知」終端 70% 量產訂單 (該設備搭載 GPT-5 級模型，2026 年底量產，目標 2027-2028 年出貨 1 億台，潛在營收 100-200 億美元)；與邊緣 AI 晶片企業 PIMIC 合作，將 Jetstreme 存算一體架構融入可穿戴設備，加速 AI 功能在無線耳機、AR 眼鏡落地。
此外，蘋果 iPhone 17 因引入高刷螢幕與 AI 相機系統引發預售熱潮，立訊已接到日產量提升 40% 的緊急訂單，加上中國市場 15% 消費補貼，進一步鞏固其在高端 AI 消費電子的核心地位。
市場對立訊的價值認知正悄然改變。對比「老對手」工業富聯 (憑輝達 AI 伺服器訂單市值破 1.4 兆，今年來漲 240%），立訊憑借更高研發投入、更均衡的業務佈局（消費電子、汽車、通信三駕馬車抗風險能力更強），市值突破 5000 億僅是開始。
資金面上，今年 6 月至 8 月立訊股價月漲 14.21%、6.20%、25.53%，9 月單月大漲超 42%，較今年低點飆升 134%，顯示機構資金持續湧入。
業內人士認為，工業富聯的暴漲為 AI 代工標定價值錨，而立訊憑多元業務、精密製造經驗及與 OpenAI 的深度綁定，當前市值仍被低估。
在全球 AI 終端出貨量預計十年增長 10 倍的浪潮中，立訊憑借「AI 原生終端製造 + 蘋果生態 AI 升級」的雙輪驅動，正從「果鏈龍頭」蛻變為「AI 硬件製造定義者」，其精密製造能力與 AI 生態資源的協同效應，不僅打開估值從代工溢價向科技平台溢價的重構空間，更成為中國製造業升級的鮮活樣本。
