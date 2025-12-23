CRIF：車市前11月掛牌年減12% 和泰持穩、裕隆求變2大龍頭力挽狂瀾

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-23 11:42

圖為鴻華先進2024年推出的電動車Model C 。（圖：業者提供）

2025 年前 11 月台灣車市呈現衰退，新車掛牌數量僅 36.7 萬輛。市場買氣不佳主因受到消費者觀望心理影響，因民眾預期進口車關稅及貨物稅有望調降，紛紛延遲購車計畫以等待更佳價格時點。

受整體環境衝擊，上市公司汽車產業前 11 月合併營收下滑 5.71%，在六家主要整車業者中，除和泰汽車 (2207-TW) 微幅成長 0.93% 外，其餘皆呈現衰退。其中以裕日車 (2227-TW) 合併營收大減 35.31% 最為顯著，中華汽車 (2204-TW) 衰退 20.89%、裕隆 (2201-TW) 衰退 14.91%、汎德永業 (2247-TW) 則衰退 10.76%。

此外，裕隆亦與日本三菱汽車合作開發電動車款 (EV)，預計由裕隆三義廠生產並於 2026 年下半年在大洋洲上市，拓展海外代工業務。透過持有鴻華先進約 44% 股權，裕隆將營運重心集中於電動車製造與合作，惟轉型過程中的大量資金投入，可能使營運表現波動加大。

表：2025 前 11 月六大整車公司營收成長情況

股號 公司簡稱 2025 前 11 月營收 (新台幣億元) 2024 前 11 月營營收 (新台幣億元) 成長率 (%) 2207-TW 和泰車 2548.20 2524.66 0.93 2206-TW 三陽工業 577.63 606.03 -4.68 2247-TW 汎德永業 475.68 533.10 -10.76 2201-TW 裕隆 664.08 780.44 -14.91 2204-TW 中華 291.27 368.19 -20.89 2227-TW 裕日車 142.93 220.97 -35.31