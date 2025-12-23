CRIF：車市前11月掛牌年減12% 和泰持穩、裕隆求變2大龍頭力挽狂瀾
鉅亨網記者張韶雯 台北
根據中華徵信所（CRIF）最新分析指出，2025 年前 11 月台灣車市表現疲弱，受進口稅調降預期導致的觀望心理影響，新車掛牌數較去年同期衰退 11.9%。CRIF 指出，整體汽車產業營收下滑 5.71%，六大整車業者中僅和泰汽車 (2207-TW) 微幅成長，其餘如裕日車 (2227-TW)、中華汽車 (2204-TW) 及裕隆 (2201-TW) 營收跌幅均達雙位數。
2025 年前 11 月台灣車市呈現衰退，新車掛牌數量僅 36.7 萬輛。市場買氣不佳主因受到消費者觀望心理影響，因民眾預期進口車關稅及貨物稅有望調降，紛紛延遲購車計畫以等待更佳價格時點。
受整體環境衝擊，上市公司汽車產業前 11 月合併營收下滑 5.71%，在六家主要整車業者中，除和泰汽車 (2207-TW) 微幅成長 0.93% 外，其餘皆呈現衰退。其中以裕日車 (2227-TW) 合併營收大減 35.31% 最為顯著，中華汽車 (2204-TW) 衰退 20.89%、裕隆 (2201-TW) 衰退 14.91%、汎德永業 (2247-TW) 則衰退 10.76%。
面對市場逆風，和泰汽車 (2207-TW) 採取「穩健拓展」策略，斥資百億元收購日本日野經銷商，啟動海外布局並深化與日野母廠的合作關係。和泰汽車主軸在於鞏固現有的領導地位，逐步導入更多電動化車款，並同步布局移動服務生態系 (MaaS) 。雖然整體風險相對較低，但未來挑戰在於如何順利整合日本市場，以及適應全球汽車產業電動化轉型的速度。
相比之下，裕隆 (2201-TW) 則展現「轉型潛力」，專注於電動車與多角化經營 。裕隆近期將旗下自有品牌納智捷 (Luxgen) 全部股權以新台幣 7.876 億元轉讓給其與鴻海 (2317-TW) 合資的鴻華先進，旨在強化垂直整合，讓鴻華先進具備「設計、製造、品牌、通路」的一條龍能力。
此外，裕隆亦與日本三菱汽車合作開發電動車款 (EV)，預計由裕隆三義廠生產並於 2026 年下半年在大洋洲上市，拓展海外代工業務。透過持有鴻華先進約 44% 股權，裕隆將營運重心集中於電動車製造與合作，惟轉型過程中的大量資金投入，可能使營運表現波動加大。
表：2025 前 11 月六大整車公司營收成長情況
|股號
|公司簡稱
|2025 前 11 月營收 (新台幣億元)
|2024 前 11 月營營收 (新台幣億元)
|成長率 (%)
|2207-TW
|和泰車
|2548.20
|2524.66
|0.93
|2206-TW
|三陽工業
|577.63
|606.03
|-4.68
|2247-TW
|汎德永業
|475.68
|533.10
|-10.76
|2201-TW
|裕隆
|664.08
|780.44
|-14.91
|2204-TW
|中華
|291.27
|368.19
|-20.89
|2227-TW
|裕日車
|142.93
|220.97
|-35.31
資料來源：股市公開資訊觀測站
