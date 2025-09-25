美上周初領失業金降至7月來新低 有助於緩解聯準會就業憂慮

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-09-25 21:11

‌



根據美國勞工部（DOL）周四 (25 日) 公布的數據，美國上周初領失業金人數下降 1.4 萬人至 21.8 萬人，降至 7 月中旬以來最低水平。市場認為，這有助於消除聯準會和其他機構對勞動市場面臨危險的擔憂。

美國初領失業金人數降至21.8萬人，為7月中旬以來最低水平，顯示企業仍不願裁員。(圖:Shutterstock)

初領失業金人數上周將至 7 月來新低。(圖：ZeroHedge)

‌



截至 9 月 20 日當周，經調整後的初領失業金人數為 21.8 萬人，低於市場預期的 23.5 萬人，較前周修正後的 23.2 萬人減少 1.4 萬人。4 周移動平均值為 23.75 萬人，較前周修正值減少 2,750 人。

截至 9 月 13 日當周，經調整後的續領失業金人數為 192.6 萬人，低於市場預期的 193 萬人，較前周修正後數據減少 2,000 人，4 周移動平均值為 193 萬人，較前周修正後的平均值減少 4,500 人。

值得注意的是，續領失業金人數基本持平在接近 193 萬的高檔。他們也同時經歷更長期的失業。8 月份平均失業期間從 7 月的 24.1 周上升至 24.5 周，為 2022 年 4 月以來最長。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

失業金數據公布前一周，聯準會剛決議將基準利率下調 0.25 個百分點至 4%-4.25%。聯準會公開市場委員會 (FOMC) 在 9 月 17 日發布的會後聲明中表示，此次降息的部分理由是「就業下行風險已經上升」。

儘管外界擔憂經濟可能在今年下半年放緩，但經濟數據仍相當穩固，周四的其他報告也證實了基本面的強勁表現。如商務部發布的第三次經濟成長預估顯示，第二季國內生產毛額 (GDP) 成長 3.8%。該報告反映了異常大幅的上修調整 0.5 個百分點，經濟分析局將此歸因於對消費支出的修正。