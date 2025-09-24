搭台積電衝高列車 統一證這檔ETN創發行新高價位

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-24 10:34

‌



全球晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 與全球記憶體龍頭 SK 海力士 (000660-KRX) 股價紛創歷史新高，統一證 (2855-TW) 今 (24) 日指出，兩檔股票占比近 40% 的統一亞洲半導體 ETN(020025-TW)股價也同創發行 4 年以來新高。

統一亞洲半導體ETN股價創發行4年以來新高。(鉅亨網資料照)

截至 9 月 23 日，統一亞洲半導體 ETN 前五大成分股為三星電子 (20%)、SK 海力士 (19.4%)、台積電 (19.2%)、東京威力科創 (10.75%) 和愛德萬測試 (10.49%)，五大亞洲 AI 巨頭占比近 80%。

‌



統一證說明，法人看好在 AI 剛性需求下，至 2030 年 HBM 每年成長幅度有機會達 30%，外資目前對 SK 海力士持股續攀升，來到 56% 左右的歷史次高，而三星電子第五代 HBM3E 最近獲得 Nvidia 認證，股價也改寫一年新高。

統一亞洲半導體 ETN 指數成分股 9 月也小有調整，本次納入股王信驊 (5274-TW)，取代瑞薩電子 (Renesas Electronics) 成為半導體五大價值鏈中「半導體製造」的成分股。