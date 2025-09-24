鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-24 14:20

為順應多元化資本市場趨勢並提供投資人更中性的交易工具，金管會昨 (24) 日宣布放寬上櫃公司股票的信用交易門檻，成功取消原本嚴苛的資本額與獲利能力要求。櫃買中心今表示樂見其成，這項變革預計將使約 40 家上櫃公司新增信用交易資格，為市場注入新活力，並預計於年底前正式上路。

上櫃信用交易大鬆綁！櫃買：逾40家公司受惠 年底前全面上路。（鉅亨網資料照）

櫃買中心交易部協理張秉心表示，過去上櫃公司在掛牌滿六個月後，必須額外審視其獲利能力及資本額是否達到標準，這使得許多已通過審查的優質公司，卻因為資本額未達新台幣 3 億元而無法取得信用交易資格，其不僅造成投資人的不便，也使得這些公司股票缺乏一個中性的交易工具。

張秉心進一步說明，過去上市與上櫃公司在取得信用交易資格的標準上並不一致。尤其當創新版推出後，許多不以獲利為主要考量的公司也能上市，並取得信用交易資格，相形之下上櫃市場標準顯得更為嚴苛。於是櫃買中心持續與主管機關溝通，強調信用交易只是提供給投資人做多或做空的工具，其本質是中性的，而非評價公司的優劣；更重要的，應是審視公司在開放信用交易時，其股價波動、股權集中度以及每股淨值等條件是否健全。

儘管放寬部分標準，為保障投資人權益，金管會仍維持三項關鍵規範：包括股價不能過度波動、股權不能過度集中，以及每股淨值需在十元以上。這些標準將與上市公司的規範一致，確保市場的穩健發展。

金管會也表示，本次修正是為了讓企業能夠依其營運規模選擇適合的掛牌條件，並提供投資人更多元的投資選擇與彈性。這將有助於增加得為融資融券交易的上櫃股票數量，活絡市場交易量能，進一步吸引更多優質企業在台掛牌，擴大整體市場規模。