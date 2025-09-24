〈台股開盤〉台積電漲到1355元 指數再刷26394點新高後翻黑跌百點
鉅亨網記者魏志豪 台北
隨著台積電 ADR 昨晚續創新高，台積電現股今 (24) 日也衝上 1355 元，推升台股開盤後攻上 26394 點，上漲約 150 點左右，雙雙改寫新紀錄，不過在賣壓出籠下，翻黑急挫逾百點，預計今日成交量將達 5200 億元，與昨日相比略微收斂。
權值股普遍弱勢，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 開盤後一度達 1355 元，續創歷史新高價，市值也突破 35 兆元，但隨著獲利了結賣壓出籠，急速打回平盤，鴻海 (2317-TW) 也同步小跌，聯發科 (2454-TW) 則持續受利空干擾，下跌超過 2%，跌破年線大關。
其他權值股如台達電 (2308-TW)、廣達 (2382-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、緯穎 (6669-TW)、智邦 (2345-TW) 也都在平盤下游走，跌幅普遍在 2% 以上，壓抑大盤走勢。
觀察盤面焦點，隨著台股回檔，記憶體族群也全面走跌，晶豪科 (3006-TW) 暴跌 8%，其他如華東 (8110-TW)、南亞科 (2408-TW)、群聯 (8299-TW)、華邦電 (2344-TW)、創見 (2451-TW) 等，都有 2-5% 的跌幅。
- 卡位降息機會財，行家會這樣買…
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇