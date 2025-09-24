〈台股開盤〉台積電漲到1355元 指數再刷26394點新高後翻黑跌百點

隨著台積電 ADR 昨晚續創新高，台積電現股今 (24) 日也衝上 1355 元，推升台股開盤後攻上 26394 點，上漲約 150 點左右，雙雙改寫新紀錄，不過在賣壓出籠下，翻黑急挫逾百點，預計今日成交量將達 5200 億元，與昨日相比略微收斂。