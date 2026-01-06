鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-06 04:30

2026記憶體漲價第一槍！三星、海力士DRAM報價又漲70%。（圖：Shutterstock）

他們此行目標明確，幾乎每天都會前往車程約 30 至 40 分鐘外的三星電子半導體（DS）部門及 SK 海力士總部，只為敲定一紙長達兩至三年、鎖定穩定供應量的長期供貨協議。

但手握產能的兩家記憶體龍頭拒絕簽訂長約，堅持按季度簽約。

不僅如此，據《韓國經濟日報》周一（5 日）報導，三星與海力士已向伺服器、PC 及智慧手機用 DRAM 客戶提出漲價，今年第一季報價將較去年第四季飆漲 60%-70%。

一位半導體行業人士表示：「客戶也清楚，三星和 SK 在短期內很難迅速提升產能。」因此業界預計，即便是這麼大的漲幅，客戶也會接受。

「大型客戶認為他們完全可以承受 AI 基礎設施所需的支出，不太可能強烈反對 DRAM 漲價，這些公司看來，實現基於推理的 AI 盈利更為重要。」市場研究公司 DRAMeXchange 如此分析，並將今年第一季伺服器用 DRAM 固定交易價格的漲幅預期上調至 60% 至 65%。

記憶體龍頭大幅漲價的底氣，正來自對伺服器 DRAM 短缺問題日益嚴重的預期。

眼下記憶體廠商正集中精力生產 HBM3E，導致伺服器 DRAM 產能遭受積壓，供需鴻溝逐漸拉大。