三星電子計畫 8 日公布財報，預估第 4 季營業利益將激增 160%，此成長動能主要受惠於晶片嚴重短缺，導致記憶體價格大幅飆升，同時也反映出客戶為因應蓬勃的 AI 需求，正積極爭相拉貨。

AI搶貨、記憶體暴漲 三星Q4獲利估將飆升160%。(圖:shutterstock)

《路透》報導，近幾個月以來，半導體價格強勢噴出，受產業轉向 AI 晶片影響，傳統記憶體產能遭到排擠，然而市場對訓練與運行 AI 模型所需的傳統及先進晶片需求同步暴漲，供需失衡加劇。

根據 LSEG SmartEstimate 彙整 31 位權威分析師的數據，三星 10 至 12 月的營業利益預計將達 16.9 兆韓元（約 117 億美元），遠高於去年同期的 6.49 兆韓元。這不僅是自 2018 年第三季（17.6 兆韓元）以來的單季新高，部分分析師甚至因傳統晶片漲幅超乎預期，於近日將預估值調升至 20 兆韓元以上。

根據 TrendForce 數據顯示，第 4 季 DDR5 DRAM 晶片價格較去年同期暴漲 314%；展望本季，傳統 DRAM 合約價預計將比上季再漲 55% 至 60%。TrendForce 資深研究副總吳雅婷（Avril Wu）指出，隨著傳統 DRAM 持續飆漲，產能高度集中的三星電子將成為這波價格上升週期的最大贏家。

DRAM 廣泛應用於伺服器、電腦與手機，用以存取數據並維持系統流暢運作，而 DDR5 作為主流規格，效能較前代更佳。美光去年 12 月也給出強勁展望，其第二季調整後獲利預期幾乎較華爾街估值翻倍。執行長 Sanjay Mehrotra 表示，記憶體供應緊縮將延續至 2026 年後，中期而言，部分關鍵客戶的需求僅能滿足一半至 3 分之 2。

三星獲利的爆發性成長，象徵著這家科技巨頭在短短一年多內實現了驚人的大逆轉。先前，副董事長全永鉉（Jun Young-hyun）曾因三星在供應輝達高階晶片的速度落後競爭對手 SK 海力士，導致獲利與表現不如預期，罕見地公開致歉。

去年，三星股價狂飆 125%，創下 26 年來最大年度漲幅。雖然週二早盤隨大盤下跌 0.2% 而拉回 2.1%，在連番漲勢後稍作喘息，但市場信心依然穩健。

全永鉉上週五透露，客戶對三星 HBM4 的競爭力大加讚賞，甚至給出「三星回來了」的高度評價。這番言論激勵三星股價於近期交易日接連刷新歷史新高。

全永鉉雖未指名客戶，但分析師指出，三星在供應輝達晶片方面已取得實質進展，極有可能從 SK 海力士與美光手中奪回市佔。