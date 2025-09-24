今網智慧上半年EPS 1.59元 擬配發3元股利 盈餘配發率高達188%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-24 08:18

社區生活服務平台的今網智慧 (7836-TW) 在 7 月 30 日登錄興櫃交易 ，2025 年 1-6 月報稅後純益 7163 萬元，每股純益達 1.59 元，董事會通過上半年股利配發 3 元，包括配發現金 2 元及股票 1 元，均由資本公積配發，其中 2 元現金股利將在 10 月 16 除息。

今網智慧總經理胡至仁(左)及董事長林子皓。(圖：今網智慧提供)

至於資本公積配發 1 元股票股利案，今網智慧將在 11 月 18 日召開股東臨時會討論。

今網智慧目前股本約 4.68 億元，列在其他類股，主要致力於建構完整的智慧社區與智慧居家產業生態系，透過自行開發的「智生活社區數位管理平台｣，包含智生活住戶 APP、社區資訊管理後台、物業管理行動 APP、物業雲、建設雲、廠商社區服務系統等；提供全方位的社區數位化與智慧化管理解決方案。

今網智慧 2025 年上半年營收 4.36 億元，毛利率爲 58.78%，年增 0.8 個百分點，稅後純益爲 7163 萬元，年增 33.32%，每股純益 1.59 元。

今網智慧 2025 年 8 月營收 7465 萬元，月減 1.98%，年增 6.27%，2025 年 1-8 月營收 5.87 億元，年增 13.95%。

今網智慧智成立於 2013 年 11 月 1 日，提供智慧家庭、生活服務及智慧社區物聯網等服務與商品呈現長期穩定成長，過去三年營收平均成長率約 20%，2024 年度營收達 7.89 億元，而由於發展系統的固定成本多已投入，新增營收均為高毛利及高邊際貢獻之服務及產品，使其近兩年淨利都有 50% 左右成長，2024 年稅後純益達 9839 萬，每股純益為 2.32 元。