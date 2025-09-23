鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-23 23:50

綜合外媒周二 (23 日) 報導，美國總統川普取消與國會民主黨兩位領袖的會晤，距離政府資金到期僅剩數日，政府關門風險升高。這場原定在白宮舉行的高層會議，原本被視為協商臨時支出法案的重要機會。

川普取消與民主黨領袖會晤 美政府停擺風險升高(圖：REUTERS/TPG)

知情人士本周一透露，川普計畫與參議院少數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 以及眾議院少數黨領袖傑福瑞斯 (Hakeem Jeffries) 見面，討論一項避免停擺的臨時支出方案。

不過，川普周二透過社群平台 Truth Social 發文表示，民主黨人的要求「荒謬且不嚴肅」，因此決定取消會晤。他寫道：「在審視了少數派激進左翼民主黨人的荒唐要求後，我決定與國會領袖的會議不可能有任何生產性。」

民主黨領袖隨即強烈批評。傑佛瑞斯在社群貼文寫道：「川普一如既往地臨陣退縮。」他並指責川普取消一場「至關重要的橢圓形辦公室會議」，等同放任共和黨強硬派讓政府關門，卻不願面對共和黨造成的醫療危機。

舒默則發聲明稱，川普「還沒上談判桌就選擇逃跑」，並指在美國人面臨成本上升和醫療挑戰時，川普寧可「發脾氣也不願履行職責」，一旦政府停擺，川普必須承擔責任。

民主黨人主張，任何臨時支出法案都應包含延長《平價醫療法案》(Affordable Care Act) 下的增額稅收抵免，以減輕家庭醫療開支壓力。

川普則斥責對方意圖挾帶「激進左派」政策，涵蓋醫療、移民與治安等領域，並警告民主黨已「完全迷失方向」。他說：「我很樂意在他們認真看待國家未來時再會面。我們必須保持政府運作，並像真正的愛國者那樣立法，而不是把美國公民當人質。」

根據國會進度，目前共和黨控制的眾議院已通過一項臨時支出法案，將資金延長至 11 月 21 日。但在參議院，53 席共和黨與 47 席民主黨立場分歧。共和黨人認為，民主黨堅持在臨時法案中加入醫療條款，才是阻礙資金案的原因；而民主黨則回擊，若不解決醫療成本問題，支出案便缺乏誠意。

目前分歧集中在「可自由裁量支出」(discretionary funding)，這部分約占 7 兆美元聯邦預算的四分之一。若國會無法在 9 月 30 日前達成協議，聯邦政府將面臨部分關門。川普則強調，除非民主黨接受白宮信函中列出的「原則」，否則任何會晤都毫無意義，他並將談判主導權丟回民主黨手中。