〈台股盤前要聞〉台股天價挑戰2萬6、聯發科天璣9500大進擊、台積電2奈米客戶激增

鉅亨網新聞中心 2025-09-23 05:10

9/23 台股盤前要聞

1. 台股 22 日在護國神山台積電 (2330-TW) 股價收盤續創新高價激勵下，終場收 25,880.6 點漲 302.23 點，寫下台股收盤新高點，成交量成交值縮減至 4,706 億元，三大法人合計賣超 40.73 億元，觀察外資、投信在個股操作上，共同青睞南亞科 (2408-TW) 及華邦電 (2344-TW) 各買超 1.8 萬張、1.9 萬張。

3. 聯發科 (2454-TW) 22 日舉辦最新一代旗艦晶片天璣 9500 發表會，總經理暨營運長陳冠州表示，目前聯發科在全球智慧型手機市占率已達 40%，旗艦級晶片市占率則低於此數字，公司目標是持續推進高階市場，最終讓旗艦級晶片市占率也達到 40% 水準。

4. 主計總處 22 日公布我國 8 月失業率為 3.45%，月升 0.05 個百分點，年減 0.03 個百分點，不僅連 3 月上揚，並創近 1 年新高，主計總處解讀，除了新鮮人投入職場的季節性因素外，看到對等關稅的影響漸浮現；累計前 8 月失業率平均為 3.35%，年減 0.04 個百分點。

5. 外媒 22 日報導，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 的 2 奈米製程已有 15 家客戶，當中有 10 家都是來自高效能運算 (HPC) 領域；業界看好，台積電 2 奈米客戶不再侷限於市場熟知的幾家，而是想參與 AI 的巨頭都想自製晶片並找上台積電，帶動 2 奈米需求爆棚，驗證董事長魏哲家先前所述「做夢都沒想到這麼多」。