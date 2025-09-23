search icon



〈台股盤前要聞〉台股天價挑戰2萬6、聯發科天璣9500大進擊、台積電2奈米客戶激增

鉅亨網新聞中心


9/23 台股盤前要聞

cover image of news article
台股盤前要聞。(圖：shutterstock)

1. 台股 22 日在護國神山台積電 (2330-TW) 股價收盤續創新高價激勵下，終場收 25,880.6 點漲 302.23 點，寫下台股收盤新高點，成交量成交值縮減至 4,706 億元，三大法人合計賣超 40.73 億元，觀察外資、投信在個股操作上，共同青睞南亞科 (2408-TW) 及華邦電 (2344-TW) 各買超 1.8 萬張、1.9 萬張。


2. 聯發科 (2454-TW) 資深副總經理徐敬全 22 日表示，為因應美國客戶如車用及敏感性較高的產品，已有準備至台積電 (2330-TW)(TSM-US) 的美國亞利桑那州廠投片，一方面是期望在美國當地生產，另方面也是考量未來半導體關稅的影響性，同時也強調與英特爾晶圓代工的合作仍照進度，也不排斥進一步策略合作。

3. 聯發科 (2454-TW) 22 日舉辦最新一代旗艦晶片天璣 9500 發表會，總經理暨營運長陳冠州表示，目前聯發科在全球智慧型手機市占率已達 40%，旗艦級晶片市占率則低於此數字，公司目標是持續推進高階市場，最終讓旗艦級晶片市占率也達到 40% 水準。

4. 主計總處 22 日公布我國 8 月失業率為 3.45%，月升 0.05 個百分點，年減 0.03 個百分點，不僅連 3 月上揚，並創近 1 年新高，主計總處解讀，除了新鮮人投入職場的季節性因素外，看到對等關稅的影響漸浮現；累計前 8 月失業率平均為 3.35%，年減 0.04 個百分點。

5. 外媒 22 日報導，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 的 2 奈米製程已有 15 家客戶，當中有 10 家都是來自高效能運算 (HPC) 領域；業界看好，台積電 2 奈米客戶不再侷限於市場熟知的幾家，而是想參與 AI 的巨頭都想自製晶片並找上台積電，帶動 2 奈米需求爆棚，驗證董事長魏哲家先前所述「做夢都沒想到這麼多」。

6. 連接器廠宣德 (5457-TW) 表示，美系客戶最新一代智慧型手機與 TWS 新耳機自開放預購以來市場反應熱烈，首周銷售即呈現供不應求的情況，已接獲客戶要求擴大連接器及部分機構件產能。

〈台股盤後〉台積電衝上 1295 元新高 強拉指數大漲 302 點再創歷史高

台股天價逼近 2 萬 6 外資、投信趁高調節台積電 但聯手買超 DRAM 雙雄

對等關稅影響漸浮現 主計總處：8 月失業率 3.45% 創近 1 年高

〈聯發科新晶片亮相〉因應美國客戶 有意在台積電亞利桑那廠投片

〈聯發科新晶片亮相〉天璣 9500 進擊 陳冠州：力拚旗艦手機晶片市占率 40%

〈聯發科新晶片亮相〉推新一代旗艦級晶片 天璣 9500 採 N3P 製程

台積電 2 奈米客戶激增至 15 家 供應鏈大進補

台股快衝到 2 萬 6 了 新光三越：百貨業績動能還未跟著大好

金管會：9 家 VASP 業者完成洗錢防制登記 18 家不合規不得繼續經營

〈國泰投信展望〉2026 年中全球經濟迎復甦 張雍川看好 Q4 股債雙多

奇鋐持續布局越南 子公司簽訂 5.26 億元機電工程合約

美系客戶新機熱銷 宣德獲連接器及部分機構件追單

台股台股盤前台股盤前要聞

