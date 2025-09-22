台股天價逼近2萬6 外資、投信趁高調節台積電 但聯手買超DRAM雙雄

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-22 19:50

台股今 (22) 日在護國神山台積電 (2330-TW) 股價收盤續創新高價激勵下，指數開高走高，盤中再刷新高點 25,887 點，終場收 25,880.6 點漲 302.23 點，寫下台股收盤新高點，成交量成交值縮減至 4,706 億元，三大法人合計賣超 40.73 億元，觀察外資、投信在個股操作上，共同青睞南亞科 (2408-TW) 買超 1.8 萬張及華邦電 (2344-TW)1.9 萬張。

台股天價逼近2萬6 外資、投信趁高調節 但聯手買超南亞科和華邦電。(圖：shutterstock)

統計三大法人今日操作，外資賣超 66.51 億元，連 2 賣；自營商買超 77.64 億元、連 3 買；投信賣超 51.86 億元、連續 20 賣；三大法人合計賣超 40.73 億元；從期貨籌碼觀察，外資期貨空單小減，總計外資期貨淨空單為 1.72 萬口。

觀察外資今日買超前 10 大個股中，共有 4 檔金融股，5 檔電子股，買超首位為台新新光金的 1.81 萬張最高，其次為南亞科、華邦電的 1.49 萬及 1.37 萬張，第 5 名則為鴻海買 1.17 萬張、漢翔買 8,857 張，旗下依次為台企銀 7,753 張，南電 6,595 張，彰銀及國泰今各 6000 多張。在權王台積電部分，外資由賣轉買 2,745 張。

外資賣超部分，賣超居冠為台泥調節 2.23 萬張，其次為國巨 * 2.12 萬張，旺宏 1.23 萬張，長榮及聯電個別賣超 1.4 萬張，其次為陽明 1.17 萬張、友達 8,823 張，光寶科 8,259 張、群創 8,156 張，及中信金 6,283 張。

投信部分，看好 PCB 族群上游供應商，買超 7,435 張最多，其次為元大金 6,269 張、華邦電 5,580 張，康霈 * 買超 4,320 張，台新新光金 3,989 張，其次依序為南亞科 3,282 張、兆豐金、華南金、統一、精成科。

投信賣超部分，長榮航賣超 3,775 最多，其次為仁寶、聯電約 3500 多張，藥華藥賣 3,212 張，賣台化 2,739 張，其次依序為和碩賣 2,619 張， 大成鋼 2,442 張、英業達、宏碁、東元。

法人表示，聯準會 (Fed) 降息後，市場解讀為貨幣政策走向寬鬆，有望支持美國經濟韌性，並推升企業獲利前景，加上標普 500 成分股有超過 22% 公司第 3 季財測優於市場預期，有望推升股市行情。