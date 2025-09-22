台股快衝到2萬6了 新光三越：百貨業績動能還未跟著大好

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-22 19:34

‌



百貨龍頭新光三越執行副總經理吳昕昌今 (22) 日直指，近期台股衝高，但並未見到同步推升百貨業績的效果，原因在於匯率、地緣政治和關稅等不確定很高，對於後市「謹慎但必須樂觀」，不諱言「還看不到大好」。

新光三越副董事長吳昕陽(左)和執行副總經理吳昕昌(右)。(鉅亨網記者王莞甯攝)

吳昕昌表示，隨著全台各地商場陸續開出、國人出國旅遊風潮盛行，國內零售大餅恐面臨重組壓力，不過，以新光三越的能力具競爭優勢無虞，「會站在零售的腳步去想，新光三越還能有什麼不同的嘗試和發展」。

‌



吳昕昌說明，例如近年台北東區 DIAMOND TOWERS、台南小北門店陸續開出，都是與以往新光三越不同的新嘗試，因此，即便商場越開越多，不能解讀成逐漸飽和，還是有很多不同型態可做。

新光三越副董事長吳昕陽表示，並未設定要做那些型態，只要與大眾生活有關係的型態都可以去嘗試發展。

時序進入百貨周年慶活動，新光三越說明，前 8 月全台已調整櫃位近 300 櫃，會員總數也持續成長，已達 425 萬人，力拚年底前衝上 450 萬人，而 App 下載數近 317 萬人，年增約 17.3 萬人，推動 skm points 已發放超過 100 億點。

吳昕陽強調，隨著台南小北門店登場、台中店將復業強勢回歸、新會員金卡服務上線，以及周年慶購物熱潮，期待為市場注入新成長動能。

新光三越台北南西店 B2 近期調整完重新開出，導入日本百貨地下街美食區 (デパ地下) 概念，打造出如同美食版的主題樂園，設有更多更多職人現作鮮食、功夫菜熟食，並促使銷售破億法式甜點法朋重返百貨。

此外，新光三越男裝全新轉型概念 SKM Men’s 將於 10 月 16 日於信義新天地 A9 3F 登場，主打全樓層 600 坪，並陸續引進設計師品牌、餐酒館、高爾夫專區等品牌。

新光三越說明，看準台灣男裝市場仍有開發空間、台灣設計師陸續嶄露頭角，借鏡日本 Isetan Men’s 成功案例，開始進行自營男裝規劃。