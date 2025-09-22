〈國泰投信展望〉2026年中全球經濟迎復甦 張雍川看好Q4股債雙多

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-22 19:03

聯準會重新啟動降息循環，台股第三季屢創歷史新高，但面對川普政府關稅、貿易政策等雜音尚未消除，市場關注資金動能是否能延續，國泰投信今 (22) 日舉行「2025 年 Q4 投資展望記者會」，總經理張雍川表示，看好第四季股債齊揚，資產配置上建議採股債雙多策略，且股優於債，並利用核心、衛星 ETF 資產進行靈活配置，有效進行風險控管並提升資金效率，預期 2026 年中之前，全球經濟迎來同步復甦。

國泰投信今(22)日舉行「2025 年 Q4 投資展望記者會」。(鉅亨網記者陳于晴攝)

張雍川指出，台股今天再漲 300 點，指數衝破 25800 點，逼近 2 萬 6 大關。回顧 4 月 2 日解放日後大盤最低跌至 17300 點，如今反彈逾 8000 點，證明了投資人只要持續留在市場裡，便能分享到經濟成長與科技創新的紅利，並強調，在 AI 強勁成長帶動下，台股具備持續創高的動能。

‌



張雍川表示，美國聯準會已於 9 月 18 日預防性降息，點陣圖顯示，今年底前仍有 2 碼降息空間，估明年再降 1 碼，基準利率將合計下調 1 個百分點。降息不僅吸引外資回補台股，也為債券市場帶來利多，形成「股債雙多」格局，投資人將同時受惠。

國泰投信全球經濟與策略研究處副總經理王誠宏指出，過去多年美元高估，放大美國貿易逆差與債務問題。川普 2.0 團隊上台後，透過《大而美法案》、關稅調整與監管放寬，配合各國投資美國高科技產業，有助於改善貿易失衡與推動製造業回流。

他總結全球四大趨勢，包括美國經濟軟著陸、中國房市觸底、歐洲進入擴張期、日本脫離通縮。特別是中國房市數據顯示，一線城市房價有望於年底或明年初轉正，二、三線城市跌幅逐步收斂，預期 2026 年中內需信心恢復，帶動經濟回穩。