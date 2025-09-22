search icon



奇鋐持續布局越南 子公司簽訂5.26億元機電工程合約

鉅亨網記者劉玟妤 台北


散熱廠奇鋐 (3017-TW) 今 (22) 日代越南子公司 AVC TECH. (VIETNAM) CO., LTD 公告，簽訂興建廠房機電及配套裝修等合約，契約總金額為越南盾 4613 億元 (約新台幣 5.26 億元)，主要作為生產及營運用。 

cover image of news article
奇鋐持續布局越南，子公司簽訂5.26億元機電工程合約。(圖：shutterstock)

奇鋐上半年資本支出達 32 億元，主要用於越南場投資，目前在越南廠投入新台幣 110 億元，預計總投資金額將上看 200 億元。 


董事長沈慶行先前於股東會也指出，公司產能不足以因應市場強勁需求，持續加碼投資越南，已在當地購置 20 萬平方米的土地準備擴建，3 棟新廠已開工。不過沈慶行提到，3 棟新廠完工後，也僅能滿足現有需求，若未來需求持續提升，將觀察後續發展，不排除進一步擴產。 

法人指出，奇鋐受惠輝達 (NVDA-US) GB300 水冷板出貨，加上 ASIC 伺服器及機殼持續出貨，以及 iPhone 散熱模組出貨放量助攻，看好奇鋐 9 月營收表現，預期第三季營收有望季增雙位數百分比。 

