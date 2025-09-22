奇鋐持續布局越南 子公司簽訂5.26億元機電工程合約
鉅亨網記者劉玟妤 台北
散熱廠奇鋐 (3017-TW) 今 (22) 日代越南子公司 AVC TECH. (VIETNAM) CO., LTD 公告，簽訂興建廠房機電及配套裝修等合約，契約總金額為越南盾 4613 億元 (約新台幣 5.26 億元)，主要作為生產及營運用。
奇鋐上半年資本支出達 32 億元，主要用於越南場投資，目前在越南廠投入新台幣 110 億元，預計總投資金額將上看 200 億元。
董事長沈慶行先前於股東會也指出，公司產能不足以因應市場強勁需求，持續加碼投資越南，已在當地購置 20 萬平方米的土地準備擴建，3 棟新廠已開工。不過沈慶行提到，3 棟新廠完工後，也僅能滿足現有需求，若未來需求持續提升，將觀察後續發展，不排除進一步擴產。
法人指出，奇鋐受惠輝達 (NVDA-US) GB300 水冷板出貨，加上 ASIC 伺服器及機殼持續出貨，以及 iPhone 散熱模組出貨放量助攻，看好奇鋐 9 月營收表現，預期第三季營收有望季增雙位數百分比。
