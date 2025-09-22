奇鋐持續布局越南 子公司簽訂5.26億元機電工程合約

散熱廠奇鋐 ( 3017-TW ) 今 (22) 日代越南子公司 AVC TECH. (VIETNAM) CO., LTD 公告，簽訂興建廠房機電及配套裝修等合約，契約總金額為越南盾 4613 億元 (約 新台幣 5.26 億元)，主要作為生產及營運用。

董事長沈慶行先前於股東會也指出，公司產能不足以因應市場強勁需求，持續加碼投資越南，已在當地購置 20 萬平方米的土地準備擴建，3 棟新廠已開工。不過沈慶行提到，3 棟新廠完工後，也僅能滿足現有需求，若未來需求持續提升，將觀察後續發展，不排除進一步擴產。