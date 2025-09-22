〈台股盤後〉台積電衝上1295元新高 強拉指數大漲302點再創歷史高
鉅亨網記者黃皓宸 台北
美股上周五 (19 日) 持續走高，道瓊、標普與那指再創收盤新高，反應市場對降息利多期待，台股今 (22) 日在台積電 (2330-TW) 開高收高大漲激勵下，股價收 1,295 元再創新高，領電子權值股上揚，加上記憶體、被動元件、軍工國個別題材發揮下，盤中再衝歷史新高，開高走高，終場收 25,880.6 點，創收盤新高價，大漲 302.23 點或 1.18%，成交量小縮至 4,697.3 億元。
權值股部分，台積電受惠於 2 奈米準備量產利多，AI 與高效能運算 (HPC) 需求強勁加持，今開高走高漲 2.37% 或 30 元，收 1,295 元創新高價，台達電 (2308-TW) 則受惠全球儲能續增漲 2.13%，衝破 900 元大關；光寶科 (2301-TW) 受惠 AI 需求旺盛，尾盤大單敲進鎖漲停; 鴻海 (2317-TW) 漲 0.93%、華碩 (2357 -TW) 漲 2.39%。
觀察盤面上強勢族群，以記憶體、被動元件、軍工股表現最佳。其中美光上周傳出暫停報價並預告全面調漲價格後，市場再傳，南韓記憶體巨頭三星近期也要調升第 4 季部分 DRAM 與儲存快閃記憶體報價，包括威剛 (3260-TW) 亮燈鎖漲停，十銓 (4967-TW)、群聯 (8299-TW)、華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW) 漲逾 2%。
被動元件龍頭國巨 * (2327-TW)，盤中創下分割後新高價，又傳併購題材再添新利多，尾盤收斂漲 2.88%，領讓被動元件族群上揚，華新科 (2492 -TW) 漲停、華容 (5328-TW) 漲停板，禾伸堂 (3026-TW) 漲 4%。
軍工股部分，上周國防暨航太展甫結束，加上今日雙城論壇延期，消息一出，軍工股包括雷虎 (8033-TW) 啟動全球搶單漲停、漢翔 (2634-TW) 漲 4.6%、全訊 (5222-TW) 漲 3.5%、華孚 (6235 -TW) 漲 4.1%。
- 卡位降息機會財，行家會這樣買…
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
#動能指標上漲股
#帶量突破均線糾結
#均線指標上攻
#高盈餘高毛利
#偏強機會股
延伸閱讀
- 〈台股開盤〉電子權值上漲表態 一度漲近150點 五日線失而復得
- 〈台股開盤〉電子權值上漲表態 一度漲近150點 五日線失而復得
- 賣台積電獲利出場後 皇翔再出手砸4.79億元改買進545張台達電
- 〈台股盤後〉台積電帶量殺尾盤 跌190點收25578點 周線仍漲103點
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇