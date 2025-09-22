〈台股盤後〉台積電衝上1295元新高 強拉指數大漲302點再創歷史高

美股上周五 (19 日) 持續走高，道瓊、標普與那指再創收盤新高，反應市場對降息利多期待，台股今 (22) 日在台積電 (2330-TW) 開高收高大漲激勵下，股價收 1,295 元再創新高，領電子權值股上揚，加上記憶體、被動元件、軍工國個別題材發揮下，盤中再衝歷史新高，開高走高，終場收 25,880.6 點，創收盤新高價，大漲 302.23 點或 1.18%，成交量小縮至 4,697.3 億元。