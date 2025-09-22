〈聯發科新晶片亮相〉因應美國客戶 有意在台積電亞利桑那廠投片

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-09-22 15:01

‌



左至右為聯發科總經理暨營運長陳冠州、資深副總經理暨無線通訊事業部總經理徐敬全。(鉅亨網資料照)

聯發科先前已宣布，首款採用台積電 2 奈米製程的旗艦系統單晶片 (SoC) 已完成設計定案 (Tape out)，成為首批採用 2 奈米的公司之一。徐敬全指出，聯發科持續與台積電保持緊密合作，2 奈米晶片將在明年第三季底、第四季量產。

‌



徐敬全也補充，聯發科過去與英特爾有很多策略合作的項目，從晶圓代工合作的跡象就可以發現聯發科是英特爾首波合作的對象，代表公司也不排除跟美國大型合作夥伴合作。