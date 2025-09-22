〈聯發科新晶片亮相〉因應美國客戶 有意在台積電亞利桑那廠投片
鉅亨網記者魏志豪 台北
聯發科 (2454-TW) 資深副總經理徐敬全今 (22) 日表示，為因應美國客戶如車用及敏感性較高的產品，已有準備至台積電 (2330-TW)(TSM-US) 的美國亞利桑那州廠投片，一方面是期望在美國當地生產，另方面也是考量未來半導體關稅的影響性，同時也強調與英特爾晶圓代工的合作仍照進度，也不排斥進一步策略合作。
聯發科先前已宣布，首款採用台積電 2 奈米製程的旗艦系統單晶片 (SoC) 已完成設計定案 (Tape out)，成為首批採用 2 奈米的公司之一。徐敬全指出，聯發科持續與台積電保持緊密合作，2 奈米晶片將在明年第三季底、第四季量產。
針對與英特爾 (INTC-US) 的合作關係，徐敬全認為，目前雙方合作按進度進行中，產品皆還在開發中。至於是否投資英特爾，則強調只要是對公司有利，且符合公司長期技術佈局，也不排斥更進一步策略合作的可能。
徐敬全也補充，聯發科過去與英特爾有很多策略合作的項目，從晶圓代工合作的跡象就可以發現聯發科是英特爾首波合作的對象，代表公司也不排除跟美國大型合作夥伴合作。
陳冠州強調，台積電是聯發科唯一晶圓代工的技術夥伴，不論是晶圓製造、客戶服務都非常棒，其他幾家晶圓代工廠距離台積電都很遙遠，因此技術合作上台積電會是唯一合作夥伴，不過部分成熟製程會去英特爾投片，僅侷限於特定的產品。
