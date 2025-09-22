對等關稅影響漸浮現 主計總處：8月失業率3.45% 創近1年高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-22 20:56

‌



主計總處今 (22) 日公布我國 8 月失業率為 3.45%，月升 0.05 個百分點，年減 0.03 個百分點，不僅連 3 月上揚，並創近 1 年新高，主計總處解讀，除了新鮮人投入職場的季節性因素外，看到對等關稅的影響漸浮現；累計前 8 月失業率平均為 3.35%，年減 0.04 個百分點。

我8月失業率3.45% 創近1年高。(圖：主計總處提供)

主計總處認為，目前勞動市場尚屬穩定，而過往 9 月失業率會慢慢回降，仍有待觀察後續的數據，以判斷對等關稅對勞動市場的影響是否擴大。

‌



主計總處統計，8 月失業人數為 41 萬 5000 人，較上月增加 6000 人或 1.52%，其中因工作場所業務緊縮或歇業而失業者增加 3000 人，初次尋職及對原有工作不滿意而失業者也均增 2000 人。

不過，比起去年同期，8 月失業人數減少 4000 人或 0.82%。

而累計前 8 月失業人數平均為 40 萬 3000 人，年減 3000 人或 0.84%。

從就業面來看，8 月就業人數為 1164 萬 1000 人，月增 3000 人或 0.03%，其中，服務業部門增加 6000 人或 0.08%，農業部門則減 2000 人或 0.39%，工業部門減 1000 人或 0.02%。

與去年同期相比，8 月就業人數增加 2 萬 8000 人或 0.24%。

而累計前 8 月就業人數平均為 1162 萬人，年增 3 萬 1000 人或 0.27%。