鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-22 15:25

依據《洗錢防制法》第 6 條第 1 項及提供虛擬資產服務之事業或人員 (VASP) 洗錢防制登記辦法，VASP 業者提供虛擬資產服務前，應先向金管會完成洗錢防制登記 (新制)，原已在洗錢防制法令遵循聲明制度 (舊制) 業者，應於今年 9 月底前完成洗錢防制登記，才可繼續經營業務。金管會統計，共有 9 家業者 (包括 8 家舊制業者及 1 家新申請業者) 完成洗錢防制登記，另 18 家業者未完成登記。

金管會：9家VASP業者完成洗錢防制登記 18家不合規不得繼續經營。(圖:shutterstock)

金管會於 VASP 專區公布已完成洗錢防制登記的業者，包括禾亞數位科技、拓荒數碼科技、現代財富科技、重量科技、富昇數位、跨鏈科技、幣託科技、鴻朱數位及鏈科，共計 9 家合規。

未完成洗錢防制登記，已不得提供虛擬資產服務的原洗錢防制法令遵循聲明業者，包括一路發、三川通證、尹天下、王牌數位創新、仰家、台灣芷荊、亞太易安特科技、彼雅特科技、英屬維京群島沃亨科技、桑費斯特、夏和、萃科科技、絕對數位、博歐科技、幣世代科技、幣想科技、幣錸、權勢國際。

金管會指出，過去的舊制僅要求業者執行洗錢防制措施，監管力度尚有不足。新制登記辦法則進一步納入多項規範，包括申請條件與程序、登記撤銷機制、虛擬資產上下架審查、不公正交易防制、資產分離保管、資訊安全及錢包管理等，並依業務複雜程度採取差異化管理，以強化業者內控與稽核制度，同時透過公會自律機制，推動產業健全發展。

金管會再次提醒民眾，儘管已有業者完成洗錢防制登記，仍應注意虛擬資產無漲跌幅限制容易暴漲暴跌，交易風險高之特性，社會大眾從事相關交易前，務必審慎評估可能產生的風險，以保障財產安全。