〈聯發科新晶片亮相〉推新一代旗艦級晶片 天璣9500採N3P製程

2025-09-22

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (22) 日宣布推出新一代 5G 旗艦晶片天璣 9500，採用台積電 (2330-TW)(TSM-US)N3P 製程，整合最新全大核 CPU、GPU、NPU、ISP 等高算力處理器，大搶旗艦級手機商機，終端產品預計第四季上市。

左至右為聯發科總經理暨營運長陳冠州、資深副總經理暨無線通訊事業部總經理徐敬全。(鉅亨網資料照)；

總經理暨營運長陳冠州表示，AI 正以前所未有的速度融入日常生活，更進一步形塑更便捷、高效和創新的生活與工作方式，從生成式 AI 應用到主動式的 Agentic AI 體驗，為裝置賦予強大 AI 能力，天璣 9500 是聯發科在 AI 時代下集大成之作，將為旗艦市場注入強大動能。

資深副總徐敬全表示，天璣 9500 採台積電第三代 3 奈米 (N3P) 製程，設計架構進行全面翻新，CPU、GPU 與 NPU 全面升級，其中，CPU 採全大核架構，GPU 則強化渲染算力，達遊戲主機級等級，NPU 則首度導入雙 NPU 架構，同時也與記憶體進行整合，可大幅降低功耗。

天璣 9500 全新的全大核 CPU 架構包括 1 個主頻高達 4.21GHz 的 C1-Ultra 超大核、3 個 C1-Premium 超大核、4 個 C1-Pro 大核，整合矩陣運算指令集 SME2，且為業界首款支援 4 通道 UFS 4.1 快閃記憶體架構的系統單晶片。單核性能較上一代提升 32%、多核性能提升 17%，峰值性能下的多核功耗較上一代下降 37%。

天璣 9500 採用台積電第三代 3 奈米製程，超大核較上一代同性能功耗降低 55%，並搭載新一代旗艦 GPU Mali G1-Ultra，峰值性能較上一代提升 33%，功耗較上一代下降 42%，光線追蹤性能較上一代提升 119%。

此外，天璣 9500 亦搭載全新 GPU Dynamic Cache 架構、行動 Raytracing Pipeline 技術、MediaTek Frame Rate Converter 3.0 技術等業界領先的圖形處理技術，同時率先支援讓畫面效果更逼真的虛幻引擎 UE 5.6 MegaLights 與虛幻引擎 UE 5.5 Nanite，以超乎想像的冷勁性能，為行動遊戲提供滿格流暢度、3A 等級震撼畫質、廣泛的生態系合作優化，為全球手機遊戲玩家打造主機級體驗。

聯發科持續以強大的裝置端 AI 性能，打造個人化的 AI 智慧體驗，以實現 Agentic AI 應用的願景。天璣 9500 整合聯發科技全新高性能高能效雙 AI 處理器 NPU 990，其革命性的設計賦予智慧手機遠超以往的 AI 能力。

NPU 990 為超強裝置端 AI 體驗而生，峰值性能相較上一代提升 111%，在大語言模型智慧摘要的輸出能力、多模態理解能力皆有大幅躍進，並率先達成 4K 畫質圖片生成。同時，NPU 990 還兼顧讓 AI 體驗更持久的卓越能效，相較上一代在峰值性能下的功耗降低 56%。

NPU 990 還整合了生成式 AI 引擎 2.0，首款支援 BitNet 1.58 bit 模型，能藉由減少裝置端 AI 運算的記憶體使用需求來降低模型運作的功耗。天璣 9500 的超能效 NPU 亦為第一款支援運算與記憶體結合架構的超高能效 NPU，可顯著降低模型運作功耗，使其能常時運行，讓 Agentic AI 成為可能，並進一步提升使用者體驗。

聯發科也攜手生態系夥伴，將 Agentic AI 從技術概念轉化成觸手可及的使用者體驗。

天璣 9500 整合 Imagiq 1190 圖像處理器，並搭載天璣 RAW 域處理引擎，結合強勁的 NPU 性能以加速演算法處理，不修圖即可達到 200MP 高畫質的專業效果。其超高能效 NPU 為追焦拍攝提供穩定算力，主體移動再快都能持續鎖焦。